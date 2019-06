FUSELAGEM DE AVIÃO QUE CAIU E MATOU O CANTOR GABRIEL DINIZ É VENDIDA

25/06/19 - 16:50:26

A Polícia Federal em Sergipe informou nesta terça-feira (25), que parte da fuselagem do avião PT-KLO, que caiu em um mangue do município de Estância e vitimou o cantor Gabriel Diniz e dois pilotos, foram vendidos a um ferro velho da capital.

Segundo informações repassadas pela Polícia Federal (PF), as peças pertenciam ao Aeroclube de Alagoas. Ainda segundo à PF, as peças vendidas não eram necessárias ao processo de investigação relativo às circunstâncias da queda do avião que vitimou o músico e os pilotos.

A liberação foi feita após a realização de uma perícia que retirou partes relevantes das peças. Os objetos foram encaminhados a um laboratório em São Paulo. Outra parte foi devolvida ao Aeroclube de Alagoas, proprietário da aeronave.