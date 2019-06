HOSPITAL DE ESTÂNCIA ATENDE 24 VITIMAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO SÃO JOÃO

25/06/19 - 13:26:44

A tradição centenária do uso de fogos de artifícios para festejar o São João na cidade de Estância, na região Sul de Sergipe, levou 24 pessoas ao Hospital Regional Dr. Jessé Fontes, unidade da Secretaria de Estado da Saúde. Um dos pacientes foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), vítima de explosão de fogos na mão direita. Também entre os casos mais graves destacaram-se duas pessoas que tiveram os olhos atingidos por fogos e outra com queimadura de segundo grau na face.

No Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano, no período de 21 a 24, feriadão de São João, 673 pessoas foram atendidas. Cindo delas foram vítimas de queimaduras por fogos de artifícios, cinco de acidente de carro e sete de acidente de moto. Dos 673 pacientes atendidos, 661 receberam alta em até 24 horas, segundo estatística da unidade hospitalar, que registrou 486 atendimentos a adultos e 136 a crianças e adolescentes. A sala de procedimentos contabilizou 25 pacientes e na Obstetrícia, 26.

O Hospital Universitário de Lagarto, parceiro da SES, instalado na região Centro-Sul do Estado, somou 383 usuários atendidos. De acordo com a classificação de risco 222 pacientes se enquadraram na categoria pouco urgente; 18 na não urgente; 28 foram classificados como muito urgente; 90 urgentes; e três emergentes. Trinta pessoas ficaram internadas, sendo quatro delas crianças.

No Agreste sergipano, seis pessoas vítimas de queimaduras foram atendidas no Hospital Regional de Itabaiana, que contabilizou 1.087 atendimentos no feriadão de São João. Destes, 640 foram assistidos na Clínica Médica, 166 na sala de sutura e 159 na Pediatria. No Hospital Regional de Propriá 1.075 pessoas foram atendidas no período, sendo 565 na Clínica Médica, 302 na Pediatria, 82 na Cirúrgica, 74 na ortopédica e 52 na Obstétrica. A unidade registrou 17 vítimas de acidentes de carro.

Na Grande Aracaju, o Hospital Regional de Socorro atendeu no período de 21 à 23 de Junho 768 pacientes, assim distribuídos: 545 na Clínica Médica; 179 na Pediatria; e 44 na Obstetrícia 44. De acordo com a superintendente da unidade, Iza Conceição Leó do Prado, a maioria dos pacientes foi liberada após receber atendimento médico adequado. “Todas as gestantes que procuraram a maternidade de Nossa Senhora do Socorro foram devidamente atendidas pela equipe de obstetrícia”, ressaltou.

Por Maira Ribeiro