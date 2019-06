JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE FARÁ LEILÃO UNIFICADO NOS DIAS 9 E 23 DE JULHO

Nos dias 9 e 23 de julho, a partir das 10h, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) realizará leilão judicial unificado, abrangendo lotes oriundos da 2ª, 4ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Federais. O leilão acontecerá na sede do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, edifício-sede da JFSE, localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.500, Bairro Capucho – Aracaju/SE.

Entre os bens ofertados encontram-se fazendas, prédios comerciais e residenciais, apartamentos, terrenos, veículos automotores, máquinas, equipamentos etc. O primeiro leilão, no dia 9 de julho, será por preço igual ou acima do valor da avaliação, enquanto que no dia 23 de julho será por qualquer preço, desde que não seja considerado preço vil pelo Juízo, observado o lance mínimo de 60% do valor da avaliação.

Os interessados poderão visitar os bens, antes dos dias marcados para o leilão, nos locais em que se encontrarem, mediante prévio acerto com os proprietários/possuidores, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 12h. A visitação dos bens, com acompanhamento de Oficial da Justiça, depende de agendamento prévio com solicitação formal a ser requerida junto às Secretarias das Unidades Judiciais envolvidas, podendo ser atendida de acordo com as possibilidades da JFSE.

Os bens serão apregoados pelo leiloeiro oficial Carlos Vinicius de Carvalho Mascarenhas, matrícula Jucese n.º 11/2007. Informações detalhadas sobre a relação de bens e condições da arrematação podem ser obtidas no edital de leilão, no site do leiloeiro (www.rjleiloes.com.br) ou na Secretaria da 4ª Vara Federal de Sergipe, das 9h às 18h.

