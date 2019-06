Licitação de rosca

Por que será que a Prefeitura não faz a licitação do transporte coletivo em Aracaju? Quem fez está pergunta foi o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Ele lembra que uma das promessas de campanha do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) foi justamente realizar essa tão sonhada concorrência. Há quem afirme, inclusive, que os aracajuanos continuam sendo transportados como sardinhas em latas graças ao compadrio existente entre a classe política e as empresas de ônibus. Para quem não lembra, em janeiro de 2012, o mesmo Edvaldo anunciou a licitação do transporte coletivo. As empresas foram à Justiça e barraram a pretensão do prefeito. A dúvida é: e por que agora seria diferente? Com a palavra o prefeito. Crendeuspai!

Festança parlamentar

A Assembleia promoveu uma animada confraternização junina para os deputados estaduais e convidados. O governador Belivaldo Chagas (PSD) fez questão de prestigiar o comes e bebes, que teve como cantor oficial o deputado Francisco Gualberto (PT). Para quem não sabe, o petista é cantor e compositor com CD gravado na praça. Eclético, Chiquinho canta rock, galope, música romântica e até axé baiano. Aff Maria!

Fazendo caixa

A Petrobrás colocou à venda participações nas seis áreas de Sergipe onde fez sua maior descoberta desde o pré-sal. A ideia é vender 35% do BM-SEAL-4, que mantém em sociedade com a indiana ONGC; metade do BM-SEAL-4A, do qual é dona sem sócios; de 30% do BM-SEAL-10, no qual também está sozinha; e 20% do BM-SEAL-11, que divide com a IBV (40%). A venda das participações faz parte do programa de desinvestimento da estatal. A operação do projeto, no entanto, deve ser mantida pela Petrobras. Então, tá!

Farinha pouca…

Veja o que a amiga Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “Enquanto defende o teto R$ 5.839,45 para a aposentadoria pelo INSS, boa parte dos deputados federais vai se aposentar com vencimentos de até R$ 33.763. Para se ter uma ideia, dos 513 deputados federais, 175 optaram pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas, o que significa 34% do total. De Sergipe, fizeram opção pela gorda aposentadoria os deputados João Daniel (PT), Bosco Costa (Pros) e Fábio Mitidieri (PSD)”. Marminino!

Mais Médicos

Vinte e nove municípios sergipanos serão contemplados pelo Programa Mais Médicos. Os 47 profissionais selecionados para atuar no estado terão até a próxima sexta-feira para iniciarem as atividades nas unidades de saúde. Os municípios que receberão maior número de médicos são Socorro (5), Poço Redondo (4), Capela (3) e Glória (3). A maioria das 29 localidades terá direito a apenas um profissional. Vixe!

Políticos ladrões

Com raras exceções, os políticos brasileiros não passam de um bando de ladrões. Dia sim outro também a Polícia Federal começa o expediente prendendo gestores e parlamentares, todos flagrados metendo a mão grande nas verbas da educação, saúde, segurança, etcétera e tal. Enquanto isso, os cidadãos honestos se questionam onde o Brasil vai parar com tantos ladrões de colarinho branco? Só Jesus na causa!

Prestando contas

Os secretários estaduais da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, e da Saúde, Valberto Oliveira, estarão na Assembleia, amanhã e depois. Ambos farão uma exposição sobre as ações das duas Secretarias e responderão perguntas dos deputados. Empossado no cargo no início deste mês, Marco Antônio vai defender a realização de um trabalho fiscal eficiente, destacando os principais números sobre a arrecadação estadual. Ah, bom!

Tiro ao alvo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) deve apresentar um projeto de lei permitindo o porte e a posse de armas de fogo por proprietários rurais, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Segundo o site Congresso em Foco, há um consenso entre a Câmara e o Senado em torno da proposta de Vieira. Ele votou contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) liberando a posse e o porte de trabucos para gatos e cachorros. Pelo visto, o Brasil vai virar um faroeste caboclo, onde falará mais grosso que tiver arma de maior calibre. Misericórdia!

Celular e direção

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Danôsse!

Pedindo votos

Pré-candidatos bateram ponto, domingo e ontem à noite, no Forró Caju. Com um olho nos forrozeiros e o outro nos brincantes, todos se esforçaram para transformar sorrisos em futuros votos. A cena deverá se repetir sexta e sábado próximos, quando se comemora São Pedro na festança armada nas praças dos mercados centrais de Aracaju. Os mais cautelosos ficam nos camarotes, de onde acenam para a plebe rude, porém os mais afoitos vão para o corpo a corpo. O que não se faz por algumas promessas de voto, né?

