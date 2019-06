Linha de ônibus contará com animação de pé-de-serra

25/06/19 - 17:15:32

O ‘São João com Mobilidade’ realizará mais uma ação nesta quarta-feira, dia 27. Um dos ônibus temáticos receberá o trio pé-de-serra sergipano, Ouro Negro, para proporcionar aos passageiros um momento de entretenimento durante o trajeto da linha Bugio/ Atalaia – 080. A animação será das 7h às 9h, com saída do Terminal Atalaia. O projeto visa valorizar a tradicional cultura junina de Sergipe. Na oportunidade, a Aracajucard estará divulgando o cartão Mais Aracaju Pré-pago, que facilita o acesso do passageiro e evita a circulação de dinheiro no ônibus.

Os ônibus temáticos juninos já estão alegrando, durante este mês de junho, os mais de 222 mil passageiros que circulando diariamente no transporte de Aracaju e da região metropolitana. Foram entregues 10 ônibus caracterizados para operar em linhas que passam pela capital e as demais quatro cidades – São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O São João com Mobilidade é um projeto da Aracajucard, em parceria com o Setransp, a SMTT, a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado e a Acese.

Fonte e foto assessoria