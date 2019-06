Milhares de pessoas animam a primeira noite do maior São João de Lagarto

Milhares de lagartenses e turistas em caravanas vindos não somente de Sergipe, mas de outros Estados, puderam ter uma véspera de São João inesquecível. Foi a primeira noite de shows do VII Festival da Mandioca, que neste ano superou todos os anseios.

Em 2019, após 10 anos, o evento está finalmente consolidado como o maior do Estado e entra no calendário nordestino de festas juninas.

Os aplausos para esta noite vão, sem dúvida, para o público. Estes que contagiaram e estão fazendo do Festival o melhor que Lagarto já teve.

Aplausos também para: Jeanny Lins e Dedé Brasil, Samyra Show, Felipe Araújo, Dhi Mamãe e Cana com Limão, que foram madrugada adentro animando a multidão. Fazendo de todos um único coral para acompanhá-los nos seus sucessos.

A Prefeita Hilda Ribeira e o Deputado Federal Gustinho Ribeiro estiveram acompanhando de perto todos os detalhes da festa: a cidade cenográfica edificada pelas secretarias municipais; apresentando os shows; presenteando artistas; atendendo a imprensa e autoridades; abraçando o povo presente; e dando boas-vindas no palco ao nosso inesquecível Festival da Mandioca.

O evento, realizado pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte e com o apoio das demais secretarias, está apenas começando. Hoje, Dia de São João, teremos no palco: nossa prata da casa Los Guaranis, Bruno e Marrone, Cintura Fina e Forró 10.