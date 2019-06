Na 2ª noite do Forró Caju, Edvaldo celebra sucesso de público da festa

25/06/19 - 05:05:32

“Grande presença das pessoas é melhor resposta para os que torceram contra o Forró Caju”

A alegria das pessoas que compareceram à praça dos Mercados Centrais de Aracaju deu o tom da segunda noite do Forró Caju. O prefeito Edvaldo Nogueira afirma que o grande público comprova o sucesso da festa, marcada pela animação e segurança. Nesta segunda-feira, 24, dia de São João, aracajuanos e turistas lotaram o Forró Caju e se divertiram ao som de Amorosa, Mestrinho, Cavaleiros do Forró e Samyra Show.

“O Forró Caju é uma festa maravilhosa que celebra a base da nossa cultura, sendo um dos festejos juninos mais importantes do Brasil. É uma alegria poder realizar mais uma edição da festa, que diverte as pessoas, celebra a cultura e gera emprego e renda”, destacou Edvaldo, cujo trabalho, em seu mandato anterior, deu ao Forró Caju a repercussão nacional que o evento possui atualmente.

Para o prefeito, enquanto alguns políticos torcem contra o Forró Caju, a gestão municipal “faz gol” ao realizar mais uma edição de qualidade do evento e cuidar bem da cidade. “O sucesso de público do Forró Caju é a melhor resposta para aqueles políticos que torcem contra, que não querem ver a cidade crescer e se desenvolver. Mas enquanto isso, a nossa gestão faz gol, gol com uma festa linda, organizada e segura; gol ao cuidar bem da cidade; gol ao realizar obras e melhorar a vida das pessoas. O Forró Caju é a celebração do trabalho que realizamos em Aracaju”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale, parabenizou a gestão municipal por mais edição do Forró Caju, definida por ele como a “festa da família “. “Parabenizo o prefeito e toda a equipe da Prefeitura de Aracaju pelo belíssimo Forró Caju, voltado para as famílias. Os dois primeiros dias da festa foram maravilhosos, com muita paz e harmonia”, afirmou.

Acompanharam a segunda noite do Forró Caju o deputado federal João Daniel, o deputado estadual Francisco Gualberto, os vereadores Nitinho Vitale e Seu Marcos, o secretário estadual Manelito Franco, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macêdo, a presidente da Fundação Aperipê, Conceição Vieira, além de secretários municipais.

O Forró Caju volta a ser realizado na próxima sexta-feira, dia 28, e sábado, dia 29, com shows de Solange Almeida, Márcia Felipe, Trio Nordestino, Erivaldo de Carira, Jonas Esticado, Luan Estilizado e Avine Vinny. O Forró Caju é uma realização da Prefeitura de Aracaju com patrocínio do Ministério do Turismo.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA