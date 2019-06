NÃO ESTOU NESTA CASA PARA FAZER INIMIGOS, AFIRMA PRESIDENTE DA CMA, NITINHO

25/06/19 - 13:41:29

Na manhã desta terça-feira, 25, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), ocupou a Tribuna durante o Grande Expediente para pedir aos vereadores a colaboração para votar o Novo Organograma, antes do recesso parlamentar.

Segundo Nitinho, a aprovação do Organograma dependia da tabela salarial dos aposentados, que é paga pela Prefeitura de Aracaju. “Queria dizer aos servidores aposentados desta Casa que sofreram esses anos todos com as diferenças salariais que a culpa de todo esse problema não é minha, são dos ex-presidentes dessa Casa ao longo de vários anos. Tem aposentados que ganham altos valores de salários e outros ganham bem menos e está claro que houveram irregularidades ao longo do tempo. Para a aprovação do Novo Organograma, para resolver a questão dos aposentados, fizemos um acordo com a Prefeitura de Aracaju e a diferença nos salários dos aposentados não será paga pela PMA, mas sim pela Câmara. Espero que esse projeto seja aprovado nesta Casa o mais rápido possível para realizarmos o Concurso Público”, explicou Nitinho, destacando que a aprovação do organograma será um fato histórico para a Casa Parlamentar.

Nitinho também reforçou que além da elaboração do Organograma para a realização do Concurso Público, a Câmara se modernizou em diversos setores, a exemplo da forma de realização de licitações, que agora é por meio de pregão eletrônico.

Outro assunto citado pelo parlamentar foram os cortes de cargos de comissão e a economia da Câmara. “Peço desculpa por esses dois anos e seis meses que deixei muitas pessoas aflitas com os cortes de cargos em comissão. Minha vida sempre foi fazer o bem, desde o início do meu mandato em 1996, sempre trabalhei com dedicação, buscando ser prestativo com todos. Minha personalidade eu não mudo. Mesmo quando eu sair desta Casa, vou continuar sendo o mesmo Nitinho que vocês conhecem. Não estou aqui nesta Casa para fazer inimigos”, disse Nitinho, reforçando o pedido de aprovação do Organograma: “Quero pedir a sensibilidade de todos para votarmos o organograma que será uma grande conquista para essa Casa Parlamentar”.

por Fernanda Sales

Foto Gilton Rosas