Polícia Militar garante a segurança no Arraiá do Povo 2019

25/06/19 - 13:12:34

Centenas de policiais estão de plantão diariamente no evento

Desde a abertura do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, na última quinta-feira(20), a Polícia Militar do Estado de Sergipe está garantindo a paz e a tranquilidade aos sergipanos e turistas que participam dos festejos. A festa acontece no período de 20 a 30 de junho com grandes atrações artísticas, tradicionais quadrilhas juninas, grupos folclóricos e trios pé de serra, todos preservando e mantendo viva a tradição nordestina.

“Um forte esquema de segurança foi planejado pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) para recepcionar a população e visitantes durante os onze dias de muita animação, alegria e preservação da identidade do povo sergipano. Centenas de policiais militares estarão de plantão diariamente e contarão com o apoio de Unidades Especializadas, como o Batalhão de Choque, Radiopatrulha e Cavalaria, segundo informou o comandante do CPMC, coronel Neto.

“Ao todo, são onze noites de muita alegria e o nosso trabalho é proporcionar a segurança necessária para que a cultura do povo sergipano possa ser exaltada. Estamos aqui para assegurar que as famílias sergipanas e os turistas possam curtir essa festa maravilhosa que acontece todos os anos na Orla de Atalaia”, ressaltou o coronel Neto.

O Arraiá do Povo, evento que integra o Encontro Nordestino de Cultura e promove os Festejos Juninos realizados pelo Governo do Estado, sempre conta com a participação de um grande público para a praça de eventos da Orla de Atalaia.

Para o turista baiano, Paulo Marcelo, os festejos em Aracaju surpreendem pela sensação de segurança. “Sou de Salvador e vim para conhecer essa festa que me surpreendeu. O Arraiá do Povo é uma festa maravilhosa, principalmente pela segurança. A PM está de parabéns e recomendo o evento para todos, pois é uma festa nota dez. Vou voltar sempre, ” afirmou.

De acordo com o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel Eduardo Brandão, a festa segue com policiamento reforçado até o dia do encerramento, em 30 de junho.

“É com grande satisfação que o BPTur vem cumprindo as determinações do secretário de Segurança Pública, do comando da PMSE e do comando do CPMC, para que, através do nosso trabalho, possamos oferecer um policiamento de excelência ao povo sergipano. Sergipe é considerado o país do forró e implementamos várias ações para manter esse título. Para tanto, planejamos estratégias para um policiamento eficiente com bastante antecedência”.

Ainda segundo o tenente-coronel Brandão, esse ano foi realizado o mapeamento de todo o espaço do evento por meio de imagens disponibilizadas pelo drone da Corporação, para estabelecer as áreas mais críticas e reforçar a prevenção nos pontos onde incidiram alguns delitos em anos anteriores.

Fonte e foto ASN