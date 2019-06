Prefeitura coleta 1,45 toneladas de lixo na primeira noite do Forró Caju

25/06/19 - 06:06:56

Por volta das 5h40 da manhã desta segunda-feira, 24, as equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) já se concentravam na Praça de Eventos Hilton Lopes, onde acontece a edição 2019 do Forró Caju, para dar início a limpeza geral do espaço. Cerca de 110 agentes foram escalados para o trabalho que resultou no recolhimento de 1,45 toneladas de lixo.

O trabalho da Emsurb, nesta área operacional, envolve varrição, lavagem da área e dos banheiros químicos e a coleta de lixo, inclusive nas áreas onde estão alocados os 179 pontos de vendas disponíveis. “Estamos fazendo uso de 80 contentores para a coleta de todo o lixo. Como suporte, nós temos uma máquina retroescavadeira, três caçambas e um caminhão coletor, tudo para garantir um espaço limpo e organizado para receber o público nesta segunda noite de festa”, informou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Para auxiliar no recolhimento do lixo, durante os dias de festa, duas caixas estacionárias de 5 m³ e uma com capacidade de 30 m³ estão sendo mantidas no local. Também foram disponibilizados dois Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s). Da Coordenação de Irrigação vieram seis caminhões-pipa para dar celeridade ao serviço de lavagem da área e higienização dos banheiros.

Assim como na parte interna, os agentes também estão atuando no entorno da praça de eventos, incluindo o espaço de comercialização dos ambulantes externos. “O tráfego de pessoas continua normal nos dias e horários em que o evento não está sendo realizado. Por isso, seguimos com todos os serviços que já são feitos na região, rotineiramente, inclusive nas ruas próximas”, concluiu o diretor.

O Forró Caju 2019 continua nesta segunda, 24 e nos dias 28 e 29 de junho. Para sua realização, a Prefeitura de Aracaju conta com o patrocínio do Ministério do Turismo.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer