PRF APREENDE MAIS DE 12 MIL PACOTES DE CIGARRO EM MALHADA DOS BOIS

25/06/19 - 07:37:59

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde desta segunda-feira (24) um homem no km 24 da BR-101, no município de Malhada dos Bois.

Segundo informações passadas pelos agentes, o homem conduzia uma carreta, com placa do Rio Grande do Sul, carregada com 12.450 pacotes de cigarro.

No flagrante, também foram arrolados a empresa fabricante, a empresa fornecedora e o destinatário. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município de Propriá.