Professor sergipano retorna dos EUA após intercâmbio de cinco meses

25/06/19 - 16:26:36

“Uma experiência extremamente enriquecedora”, avalia o professor José de Arimatéa Dinis Fontes, após retornar de um intercâmbio de cinco meses na cidade de Tempe, Arizona, nos EUA. O sergipano foi o único professor nordestino selecionado no programa Fulbright Distinguished Awards In Teaching Program For International Teachers 2018 (Fulbright – DAI), iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, que oferece a oportunidade para que professores do ensino médio da rede pública participem de um curso de aperfeiçoamento da língua inglesa, com duração de um semestre acadêmico, em uma universidade norte-americana.

Em solo norte-americano, o professor do Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, de Divina Pastora, agreste de Sergipe, fez um curso de aperfeiçoamento da metodologia do ensino de Inglês, no período de janeiro a maio de 2019, em uma universidade estadunidense, com estágio supervisionado numa High School, na cidade de Fênix, Arizona.

Entusiasmado com o resultado do intercâmbio, José Arimatéa afirma que o período em que viveu essa experiência nos Estados Unidos pode absorver muito conhecimento que será aplicado na sala de aula. “Eles têm uma metodologia de ensino bastante eficaz, com efeitos positivos na aprendizagem dos alunos. Principalmente da área tecnológica, através dos APPs, que com certeza vou poder aplicar aqui com os meus alunos. Foi uma experiência ímpar, através da qual pude conhecer práticas inovadoras de educação que serão de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico dos nossos estudantes”, destacou.

Ao fim das atividades, cada participante deveria criar uma proposta de intervenção para ser desenvolvida na escola em que lecionasse. Pensando no protagonismo estudantil, o professor sergipano Arimatéa construiu um projeto pensando nas 42 escolas em tempo integral da Rede Estadual de Ensino. “A intenção inicial era somente pôr em prática esse projeto na escola em que eu trabalho, mas a ideia foi tomando forma e decidimos expandir. A iniciativa se chama ‘Aluno Proficiente’ e consiste em promover ações que os façam sentirem-se motivados, torná-los protagonistas e, ao fim de cada semestre, eles serem agraciados com um certificado de aluno proficiente”, explicou.

