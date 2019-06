SAMU apresenta balanço dos atendimentos durante o São João

25/06/19 - 13:20:20

Durante os festejos juninos, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vem atuando com bastante precisão para melhor atender os forrozeiros. Desde o dia 20 de junho, o SAMU está presente no Arraiá do Povo com uma equipe de suporte básico e avançado, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores e equipe de gestão para apoio técnico-operacional, além de um posto médico avançado com estrutura de UTI, sala de estabilização com leitos e observação, essa estrutura e os serviços do SAMU também estão sendo prestados no Forró Caju.

Desde o dia 20, primeiro dia do Arraiá do Povo até a madrugada do dia 25, foram registrados 49 atendimentos, desses, 39 foram classificados como clínicos, dores de cabeça, gastrite, diarreia, e, 10 traumáticos, torção e cortes. No Forró Caju os casos foram semelhantes e também de pequena gravidade.

Segundo a Superintendente do SAMU, Conceição Mendonça, os casos atendidos foram considerados simples e a assistidos no posto médico disponível no local da festa.

” Avaliamos que o São João no Arraiá do Povo foi altamente familiar, o forrozeiro foi para se divertir, é tanto que do dia 20 até a madrugada do dia 25 só tivemos 49 atendimentos, todos eles simples e com resolutividade no posto médico. Estamos trabalhando com o apoio do bombeiro civil e militar, SMTT, CPRV, e os festejos juninos está sendo caracterizados como uma tranquilidade, identificando e comprovando mais uma vez que o forró em Sergipe, forró da Orla da Atalaia é um forró familiar. Em relação ao Forró Caju, a tranquilidade é a mesma, o público é grande, mas, todas as ocorrências foram leves e a resolutividade também foi no local da festa”, destaca Conceição Mendonça.

Os acidentes ocorridos no mês de junho, entram nas estáticas do São João, pois provavelmente sejam retorno das festas para casa. De acordo com Conceição Mendonça, houve uma redução em relação ao número de acidentes comparando com o ano passado, porém a gravidade foi maior, com vítimas graves e fatais. O SAMU está realizando um monitoramento desde o dia 31 de maio e vai se estender até o dia 30 de junho, para assim ter um balanço geral de quantos acidentes ocorreram durante o mês de junho.

“Em destaque estão, os acidentes de carro ocorrido na Treze de Julho com vítima fatal, o atropelamento em Aparecida com 1 vítima fatal, e o acidente em Cristinápolis, considerado um dos mais graves, com 4 vítimas graves e 1 óbito”, destaca.

Dando continuidade aos festejos juninos, o SAMU estará presente até o dia 30 de junho no Arraiá do Povo e também continuará prestando suporte no Forró Caju. Todos os casos que precisarem ser removidos, de baixa complexidade será encaminhado para Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva ou para o Hospital Municipal Zona Sul Desembargador Fernando Franco, os de alta complexidade serão encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

A superintendente destaca que toda a equipe do SAMU está preparada para atender a todos no São Pedro. ” Nos dias de São Pedro, vamos está em cobertura em pelos menos 20 munícipios de Sergipe. A gente sempre diz aonde houver uma fogueira, um balão e uma sanfona, o SAMU vai estar presente para dar segurança ao forrozeiro do estado de Sergipe. Estamos preparadíssimos para atender a todos, mas se cuide, seu bem maior é a vida” enfatiza.