Secretaria de Turismo amplia atendimento no estande do Arraiá do Povo

25/06/19 - 13:05:50

Os turistas recebem panfletos e podem assistir vídeos sobre os principais pontos turísticos do estado

Com os hotéis lotados e a cidade cheia de turistas, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), decidiu ampliar o horário de atendimento do estande montado no Arraiá do Povo, localizado Orla de Atalaia, para manter os visitantes do local bem informado sobre os destinos turísticos sergipanos. O atendimento inicia às 9h e segue até o encerramento da festa.

Desde a abertura do arraiá, no último dia 20 de junho, que milhares de pessoas circulam nos horários da manhã, tarde e noite pela Praça de Eventos da Orla para conhecer e fazer um registro fotográfico na cidade cenográfica, sendo o estande da Setur um dos prediletos entre os visitantes devido a ornamentação tipicamente nordestina.

Decorado com pano de chita colorida, bandeirolas, cactos, chapéus e muitos acessórios que remetem ao tema junino, o espaço montado pela Setur ainda exibe, logo na entrada, um pórtico onde os visitantes colocam o rosto e tiram fotos vestidos com roupas de quadrilhas juninas. Os turistas recebem panfletos e podem assistir vídeos sobre os principais pontos turísticos do estado.

Satisfeito com a receptividade do público, o gestor da pasta de turismo revelou a motivação pela ampliação do horário. “O Arraiá do Povo tem sido um sucesso de público e vem lotando a Praça de eventos da Orla de Atalaia desde a abertura desde a abertura, no último dia 20. No dia 21, quando visitei o estande pela manhã, percebi uma grande movimentação de pessoas no local que vinham tirar fotos, sem o alvoroço do horário da festa”, disse Manelito Franco Neto.

Turistas

As amigas Rosi Oliveira, Erica Pereira e Mayara Cruz, todas naturais da Bahia, decidiram curtir os festejos juninos em Sergipe pela primeira vez. “Já conhecíamos Sergipe e vários pontos turísticos da cidade, mas sempre tínhamos vontade de passar o São João e São Pedro por aqui e estamos amando tudo. Ficamos muito felizes em poder ter informações sobre Sergipe em um horário diferenciado, fora da festa”, frisou Rosi.

Optando por conhecer a estrutura da festa no período da tarde, o também baiano Paulo Robert curtiu o São João em Sergipe e elogiou o estande da Setur. “Fui muito bem recebido em Sergipe e aqui no estande da Setur, que por sinal está muito lindo. Volto para Salvador com o coração partido de não puder aproveitar mais belezas deste Estado, mas tem que ir trabalhar né!”.

Fonte e foto assessoria