SES e Lacen iniciam capacitação de padronização da coleta de água

25/06/19 - 09:30:39

O programa de Educação Continuada do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) inicia nesta terça-feira, 25, a capacitação para coleta de amostra de água. A atividade realizada no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem como público alvo, agentes que atuam na vigilância sanitária ambiental dos 75 municípios sergipanos.

De acordo com o superintendente do Laboratório Central, Cliomar Alves, a capacitação em dois dias, tem como objetivo a uniformização da coleta de amostra de água em todo o Estado. “Queremos melhorar a qualidade pré-analítica das análises do programa Vigiágua do Ministério da Saúde”, ressaltou.

Conforme o farmacêutico-bioquímico, o treinamento vis, ainda, uma boa interpretação dos resultados dos laudos. “Quando essas amostras chegam até o Lacen, passam pelo cadastro e depois seguem para o serviço de Bromatologia, onde é realizado as análises físico-química para medir teores de turbidez, pH (potencial de hidrogênio), cor e cloro residual e análises microbiológicas – cloriformes totais e Escherichia coli – em amostras de água coletadas nas mais diversas regiões do Estado e organoléptica – cor, sabor e odor”, detalhou.

Após a realização dos testes, o Lacen emite os resultados para os municípios solicitantes. “Esse trabalho que iremos realizar em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado busca melhorar a eficiência e eficácia das ações de vigilância em água para consumo humano em Sergipe”, destacou Cliomar Santos.

Em dois dias serão discutidos temas relativos a portaria do Ministério da Saúde (MS) de consolidação nº 5, Parâmetros da água, Interpretação dos Dados, Sistema GAL – Gerenciador de Ambiente Laboratorial – Cadastro de amostras, Importância das informações, Kit para coleta de água, Técnicas de Coleta de Água, Análise de cloro de campo e Demonstração Prática de coleta de água para análises.

Qualidade da água

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) desempenha um papel importante para garantir a qualidade e segurança da água para consumo humano. E consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação.

Fonte: SES