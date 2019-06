Deputado Talysson de Valmir presta homenagem ao atleta Rayr Barreto

25/06/19 - 12:46:05

Considerando o espirito de superação que Rayr Barreto, oriundo do município de Itabaiana, adotou em sua vida até chegar à condição de atleta da Seleção Brasileira de Paraciclismo, o deputado estadual Talysson de Valmir (PR), apresentou a Casa Legislativa a moção nº 19/2019, com o objetivo de prestar homenagem ao esportista.

De acordo com a propositura, o jovem atleta tem uma bela história de dedicação e superação, aliada a vitórias e conquistas no esporte, capaz de emocionar a todos. Aos 19 anos, no esplendor da juventude, foi vítima de fatídico acidente de moto que o deixou paraplégico.

“Com dedicação e exemplar determinação, Rayr se esmerou no condicionamento físico e muito treinamento na modalidade de paraciclismo, sendo convocado para a Seleção Brasileira que disputou recentemente na Copa do Mundo, com etapas na Itália e na Bélgica”, destacou o parlamentar.

Foto: www.itnet.com.br

Por Kelly Monique Oliveira