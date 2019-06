Tobias Barreto: prefeitura comemora sucesso do “São João da Alegria”

25/06/19 - 04:59:03

A Prefeitura de Tobias Barreto realizou, entre os dias 31 de maio e 22 de junho, o São João da Alegria, uma festa que, segundo a administração, caiu no gosto popular.

Isso porque, de acordo com a gestão municipal, os festejos atenderam tanto à relevante valorização do São João quanto à necessidade de atrair mais investimentos para a cidade.

“Tivemos a preocupação de realizar uma festa que valorizasse a nossa cultura e que também atraísse turistas e consumidores para a nossa região”, afirma o prefeito de Tobias, Diógenes Almeida.

A festa ocorreu em locais distintos ao longo de sua realização, estreando um novo conceito de ‘São João Itinerante’, que contemplou mais bairros e comunidades. “Também pensamos em descentralizar a festa, dando oportunidade a todos de participarem das celebrações”, ressalta o gestor.

O “Sao João da Alegria” contou com atrações locais e estaduais, como Kaelzinho, Grupo Charme, Kaic Vieira, Antônio O Clone, Xande e Nanda e Jeanny e Dedé.

Além das atrações específicas da festa, o período também contou com a realização do Forrófeirando e do Ruart, que escolheu a rua mais bonita desses festejos juninos, cuja vencedora foi a Travessa Riachão.

SECOM