1º SEMESTRE DA ORQUESTRA JOVEM É FINALIZADO COM APRESENTAÇÃO

26/06/19 - 13:45:15

A Orquestra Jovem de Sergipe finalizou as atividades do primeiro semestre no último dia 20, com um belo concerto junino. Na oportunidade, as crianças, adolescentes e jovens que participam do projeto foram aclamados pelo público, na abertura do Arraiá do Povo, no Encontro Nordestino de Cultura, uma das maiores celebrações juninas da capital. O Arraiá, que acontece na Orla de Atalaia, reúne conhecidos nomes da música sergipana e brasileira e pela primeira vez teve a participação da Orquestra Jovem.

A aluna de contrabaixo, Júlia Correia, ficou encantada com a recepção do público. “Eles aplaudiram, cantaram junto e nos prestigiaram, fiquei muito feliz com a oportunidade de poder levar a nossa música para tanta gente”, comemora. Durante esses primeiros meses, o projeto ofereceu aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão e teoria musical, individuais e coletivas, para 140 meninos e meninas, moradores dos bairros Santa Maria e do 17 de Março. Além disso, a iniciativa ‘Orquestra nas Escolas’, levou música para diferentes escolas do Santa Maria.

Foram muitos os convites ao longo do primeiro semestre, como na Sociedade Filarmônica de Sergipe – SOFISE, em comemoração ao aniversário da instituição, e na ACADEPOL, durante o I Encontro de Corregedorias Ligadas à Segurança Pública, levando a música da Orquestra para diferentes públicos. “Fizemos três apresentações didáticas em escolas do bairro e seis apresentações para o público geral. Atingimos quase 1000 pessoas durante as apresentações, além das quase 25 mil pessoas que estavam no Arraiá do Povo no dia 20”, destacou o maestro e coordenador musical da Orquestra, Marcio Bonifácio.

Em 2019 o projeto fez seleção para novos integrantes e recebeu 78 novos alunos. Esse ano, a novidade são as turmas de musicalização, com crianças entre 7 e 9 anos, que aprendem música de uma forma mais lúdica. “Nós tivemos o maior número de inserções de novos integrantes desde o início do projeto. E finalizar esse semestre com uma grande apresentação no Encontro Nordestino de Cultura, pela primeira vez, com quase 25 mil pessoas prestigiando a Orquestra no Arraiá do Povo, com um repertório todo junino, foi um momento de grande confraternização”, disse o coordenador geral da Orquestra, Eder Getirana.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio das empresas ENERGISA e Thyssenkrupp Elevadores, através Lei de Incentivo à Cultura, com recurso de Fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O projeto Orquestra Jovem de Sergipe tem como principal objetivo proporcionar a mais de 100 crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, percussão e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. O projeto oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e ensaios aos sábados, das 13h30 às 16h, no Espaço Cuidar, no bairro Santa Maria.

Por Manuela Miranda