Arraiá do Povo segue até o próximo domingo com muito forró

O evento acontece na Praça de Eventos da Orla e a programação tem inicio a partir das 18h

O Arraiá do Povo comemora este ano sua 12ª edição. A festa que teve inicio no último dia 20 de junho segue até o dia 30 e vai reunir mais de 60 atrações entre artistas e bandas sergipanas e de destaque nacional, além de quadrilhas juninas e grupos folclóricos, selecionadas via edital. O evento acontece na Praça de Eventos da Orla e a programação tem inicio a partir das 18h.

Confira a programação:

TERÇA-FEIRA – 25 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Grupo Folclórico Batucada Buscapé – Estância

22h00 Trio Heribas do Forró

22h30 Roger Kbeleira e Cia de Dança Mary Lima (dançar com público)

Palco Jackson Pandeiro

18h Filarmônica Euterpe Japaratubense

19h00 Lira Carlos Gomes

20h00 Quadrilha Asa Branca

20h30 Os Três Moleques

22h30 Trio Nordestino – BA

00h30 Chiquinho do Além Mar

QUARTA-FEIRA – 26 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Grupo As Guerreiras da AAACASE

20h00 Odir Caius e banda

21h00 Os Penetras e Cia de Dança Mary Lima (dançar com público)

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Orquestra Sinfônica da UFS

20h30 Quadrilha Amor Caipira

21h00 Nanã trio

22h Balança Eu

00h Fernando Crateús

QUINTA-FEIRA – 27 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Pífano de Pife

20h30 Grupo Folclórico Batalhão de Santo Amaro

21h00 Raulzinho do Acordeon e Cia de Dança Mary Lima (dançar com público)

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Banda de Música Nossa Senhora do Rosário

20h00 Quadrilha Junina Chamego Bom (Itabi)

20h30 Tatua, o mensageiro do Forró

22h30 Chico Queiroga & Antônio Rogério

00h30 Erivaldo de Carira

02h30 Forró Paraxaxá

SEXTA-FEIRA- 28 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

20h Robson do Rojão

22h Bobinhos do Forró

Palco Jackson Pandeiro

19h Banda do Corpo de Bombeiros

20h Quadrilha Xodó da Vila

20h30 Trio Xodó da Vila

22h30 Mimi do Acordeon

00h30 Lourinho do Acordeon

02h30 Casaca de Couro

SÁBADO – 29 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h Nu Tempo Dance

19h30 Grupo Folclórico de Moita Bonita (Ceará)

20h00 Wagner Lima

22h00 Rildo e Forró Triangado e Nú Tempo Dance (dançar com o público)

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Orquestra do SESC

20h00 Quadrilha Arryba Saia

20h30 Robertinho dos 8 Baixos

22h30 Sergival

00h30 Xotebaião

02h00 Sena

DOMINGO – 30 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

18h00 Menina Miúda – A tua lona- Teatro

19h OdirCaius- solo

21h Erick Sousa e Nu Tempo Dance

Palco Jackson Pandeiro

18h Filarmônica Lira Santana

19h Quadrilha Balança Mais Não Caí

19h30 Zé Américo de Campo do Brito

21h30 Luiz Fontineli

23h30 Jorge de Altinho- PE

02h00 As Patricinhas do Forró