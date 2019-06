ASPRA/SE coloca assessoria jurídica à disposição do policiais militares do Getam

26/06/19 - 11:14:35

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do assessor jurídico Márlio Damasceno, manteve contato com o tenente-coronel Gilmar, comandante do GETAM, colocando-se à disposição dos policiais militares do GETAM para atuar como assistente de acusação, contra os infratores que agredicam os PMs com fogos de artifício na cidade de São Cristóvão.

Segundo o presidente da ASPRA, cabo Isaías, “não podemos deixar que este fato passe em branco e que policiais militares sejam desrespeitados e lesionados, bem como o bem público seja danificado. Por isso acionamos nossa acessoria jurídica para que possa prestar o devido auxílio aos colegas do GETAM”.

Já o advogado Márlio Damasceno afirmou, “mantivemos contato com o tenente-coronel Gilmar e deixamos claro que acompanharemos o caso e estaremos à disposição dos policiais militares do GETAM para atuarmos como assistente de acusação contra os infratores que perpetraram tal crime e que certamente serão identificados e responderão perante à justiça pelos atos que causaram revolta na sociedade, com a exibição do vídeo nas redes sociais e na impresa”.

Matéria do blog Espaço Militar