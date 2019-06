AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE GÁS CANALIZADO ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 1º EM ARACAJU

Acontecerá na próxima segunda-feira (01), no auditório da Codise, em Aracaju, Audiência Pública do Gás Canalizado.

Dr. Zevi Kann, sócio-diretor da Zenergas Consultoria em Energia e Regulação, irá ministrar uma palestra com o tema “A Regulação nos Estados Brasileiros aplicada aos Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores”, trazendo as visões dos serviços de distribuição de gás canalizado e as perspectivas.

A audiência pública é uma realização da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) em parceria com o Governo do Estado de Sergipe e Secretaria Geral de Governo.

O evento tem como objetivo receber e discutir alterações no Regulamento dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado no Estado de Sergipe e Revisão da Margem Regulatória.

A Agrese funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações através do telefone (79) 3218-2700 ou pelo site www.agrese.se.gov.br

Sobre o palestrante:

Zevi Kann, sócio-diretor da Zenergas Consultoria em Energia e Regulação, é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, formado em 1973. Ele também tem pós Graduação pela USP e atua nas áreas de Energia, Planejamento, Engenharia e Usinas Termoelétricas, na CESP. Foi presidente e diretor da ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação, entidade que congrega as agências de regulação brasileiras no âmbito federal, estadual e municipal (1999-2010). Dirigente da Comissão de Serviços Públicos de Energia-SP (CSPE) e da Agência Reguladora de Saneamento e Energia- SP (ARSESP) no período entre 1998-2011, foi responsável pela elaboração e implantação do marco regulatório da distribuição de gás canalizado no Estado de São Paulo. Desde 2011, ele é consultor da Zenergas e em agosto de 2017 realizou uma palestra em Aracaju na Audiência Pública com o tema “Panorama da distribuição de gás canalizado no Brasil”.

