BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO FAZ ATO NO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS

26/06/19 - 14:31:17

Na data em que se comemora o dia Internacional de combate às drogas, 26 de Junho, o Batalhão da Restauração faz uma mobilização para conscientizar os jovens e dar o apoio que a sociedade clama. Toda a equipe técnica da instituição se mobilizou na frente do Palácio Museu Olímpio Campos onde foi feito o atendimento de familiares, uma caminhada pelos calçadões da área do centro e uma panfletagem contra as drogas. O objetivo da ação foi de divulgar o trabalho realizado pelo Batalhão, e de levantar a bandeira da campanha ‘Ação pela vida, todos contra as drogas’.

Durante o ato centenas de pessoas foram atendidas e um caso chamou atenção. Um dependente químico foi pessoalmente pedir socorro para a equipe instituição. Um home de 46 anos de idade que afirma não aguenta mais viver nas drogas e que já perdeu tudo, inclusive a sua dignidade. Ele foi encaminhado para o atendimento psicológico e fará exames médicos para entrar iniciar o seu tratamento gratuito.

Segundo o Capitão Samuel o dia serve para unir a população nesta luta. “Unidos, Batalhão da Restauração e a equipe do nosso mandato, fizemos um ato para lembrar à sociedade que precisamos dar as mãos no combate a este mal que tanto prejudica as nossas famílias”, ressalta.

Os residentes estiveram no movimento, um deles foi Álvaro Sousa Santos que vê o batalhão como uma benção na sua vida. “Graças ao Batalhão terminei o meu plano. Só tenho a agradecer a Deus, ao Capitão e toda a equipe. Ainda saí com uma profissão de artesão, que aprendi lá e sou muito grato. Para mim o Batalhão é sinônimo de foco, força e fé”, declara.

Por Ane Isabele