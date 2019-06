CBM abre inscrições para o 4º Seminário de Segurança Contra Incêndio

26/06/19 - 06:08:13

Poderão se inscrever para o seminário: bombeiros militares, proprietários de estabelecimentos comerciais, estudantes e profissionais de arquitetura e engenharia civil, bem como síndicos de condomínio

Fazendo parte do desenvolvimento das comemorações alusivas à Semana Nacional contra Incêndio e Pânico, será realizado o 4º Seminário de Segurança Contra Incêndio, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no dia 03/06 (quarta-feira), das 8 às 12h, no Real Classic Hotel, localizado na Av. Santos Dumont – Coroa do Meio, Aracaju/SE.

A programação contará com palestrantes especialistas na área de segurança contra incêndio. Os temas abordados serão: “Desafio das atividades de vistoria e análises do Corpo de Bombeiros” e “Regularização de empresas de baixo risco”, ministradas pelo capitão BM Filipe Santos, chefe da Divisão Administrativa da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT/CBMSE). Outro assunto abordado será “O efeito das chamas em estruturas de concreto armado”, com o engenheiro civil Leonardo Medina Rosário, especialista MBA em Engenharia de Produção e Gestão de Negócios.

O evento será gratuito, possibilitando que profissionais envolvidos com a temática ampliem o conhecimento sobre a importância da regularização das edificações, no que diz respeito às normas de incêndio e pânico, promovendo a cultura de prevenção.

As inscrições poderão ser feitas através do site e realizadas até ás 12h do dia 01/07/2019 (segunda-feira). As inscrições serão todas gratuitas e ficarão disponíveis até o encerramento das 200 vagas, por ordem de inscrição.

História:

A Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio e Pânico foi instituída em abril de 1954, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. O objetivo é oferecer programas que garantam mais segurança às pessoas em ambientes públicos e privados. Anualmente, são realizadas, em todo Brasil, programações com atividades que envolvem entidades relacionadas ao tema e representantes da sociedade civil.

