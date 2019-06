Centro Médico do Trabalhador apresenta balanço dos atendimentos no São João

26/06/19 - 09:25:51

Durante os festejos juninos, o Centro Médico do Trabalhador – responsável pela gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva – montou uma força tarefa para atender aos usuários que viesse a procurar a unidade em busca de atendimentos.

Dentre as medidas adotadas, o reforço na quantidade de profissionais contratados [aproximadamente 100] dentre estes: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com isso, ampliando a oferta e excelência nos serviços que tem sido executados na UPA por atual administração.

Além disso, os profissionais de saúde que atuam na unidade passaram por diversos treinamentos, cursos e palestras para atendimentos aos pacientes com queimaduras.

Com essa iniciativa do Centro Médico do Trabalhador, a Prefeitura de Aracaju declarou a UPA Nestor Piva referência para a realização de atendimentos durante a realização do período junino. Segundo o Porta-Voz da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, Alberto Jorge, o Nestor Piva está com uma média de 17.500 pessoas por mês, bem superior ao HUSE (que chega até 13 mil), uma coisa fantástica e que deixa todo mundo contente.

“A prioridade do gestor público é oferecer serviço de qualidade para a comunidade, e isso vem ocorrendo no Nestor Piva”, ressaltou Alberto.

Ao total, do dia 20 ao dia 24 de Junho, foram realizados os seguintes atendimentos:

Clínica Médica: 1176

Clínica Ortopédica: 166

Atendimento Cirúrgico: 210

Total: 1552

De acordo com a Gestora Administrativa, Jória Dias, as festividades em Aracaju tiveram a atenção redobrada da UPA Nestor Piva, com as equipes de prontidão para garantir os cuidados médicos necessários.

Fonte e foto assessoria