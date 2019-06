DEPUTADA DEFENDE INCENTIVO A EMPRESAS QUE FOMENTAM EMPREENDEDORISMO

26/06/19 - 13:30:55

Através de Indicação, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) sugeriu que o governador Belivaldo Chagas envide esforços para instituir um incentivo fiscal às empresas que fomentarem, no Estado, o empreendedorismo feminino. A propositura já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e aguarda posicionamento do Governo.

Maria é autora de um Projeto de Lei, que já tramita na Alese, dispondo sobre a implementação de políticas públicas que gerem emprego e renda, a partir da ampliação de competências, conhecimentos e práticas que garantam uma gestão empresarial eficiente. “Essa política deve potencializar uma ação produtiva, combinada com formação de assistência técnica e de acesso a crédito”, disse.

Na propositura, a deputada sugere que essa política se dê nos eixos da educação empreendedora, capacitação técnica, no acesso ao crédito e na difusão de tecnologia. “O desenvolvimento de uma sociedade passa, indiscutivelmente, pelo investimento educacional, neste sentido, é de extrema importância que seja concedido incentivo fiscal à empresas que atuarem na promoção do empreendedorismo feminino em nosso Estado”, salientou Maria, lembrando que a ideia partiu do Núcleo do Grupo Mulheres do Brasil, em Sergipe.