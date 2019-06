Forró das traições

26/06/19 - 08:48:33

Nem todas as juras de amor feitas ao pé do ouvido nestes festejos juninos sobreviverão até a hora de a onça beber água. Muitas fotografias de “casais” flagrados agarradinhos no animado Forro Cajú servirão apenas para provar que nem tudo que se diga agora será verdade em 2020. Partidos que estão participando da mesma quadrilha junina neste ano, deverão compor grupos diferentes na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Claro que muitos brincantes ao redor da fogueira chegarão juntos ao altar eleitoral, porém outros selarão o divórcio antes das convenções do próximo ano. Há quem jure, inclusive, que o casal PT e PCdoB não anda tão unido quanto antes. Portanto, não será surpresa se no Forro Cajú de 2020 petistas e comunistas estiverem dançando com outros parceiros ao som da música ‘A Carta’, de Luiz Gonzaga: “O que houve entre nós dois foi apenas fantasia/ Nosso passado terminou como termina/ Todas as ilusões/ Doravante seguiremos caminhos diferentes….”. Aff Maria.

Sob nova direção

O servidor de carreira do Incra, Antônio Oliveira Santos, substituirá Gilson dos Anjos na Superintendência do Instituto em Sergipe. Filho de Frei Paulo, Antônio Oliveira é técnico agrícola e jornalista, tendo ingressado no Incra em 1984. Amigo do novo superintendente, o deputado federal Fábio Reis (MDB) saiu em sua defesa, desmentindo quem tentou associá-lo ao MST. Segundo o emedebista, esta falsa informação foi plantada por pessoas que se sentem prejudicadas com a mudança. Vixe!

Contra fake news

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) apresentou um Projeto de Lei regulamentando o direito de resposta contra fake news veiculadas na internet. Segundo o parlamentar, as notícias falsas na era digital causam danos significativos sem que seus autores sejam duramente punidos. “Reputações podem ser manchadas e carreiras destruídas por apenas alguns cliques feitos à distância e anonimamente”, discursa Noventa. Ah, bom!

Novo status

A Estácio de Sergipe recebeu do Ministério da Educação o status de Centro Universitário. No Brasil, as instituições de ensino superior são credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades. Com a alteração da organização acadêmica, a Estácio confirma a qualidade de sua atuação. “Com esse título, nossa instituição passa a ter maior autonomia para a criação de novos cursos”, diz Bruno Antunes, diretor do campus e que agora assume como reitor do Centro Universitário. Legal!

Ilegalidade proibida

A empresa Ágil Assessoria está impedida de exercer quaisquer atividades jurídicas. A proibição é do juiz federal Ronivon de Aragão, em atendimento a Ação Civil Pública impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo Inácio Krauss, presidente da seccional sergipana da OAB, a decisão judicial atendeu o propósito da entidade de impedir o exercício ilegal da advocacia por empresas ou profissionais não habilitados para tal. Misericórdia!

Bem na fita

A sergipana Maratá é a segunda marca mais preferida pelas classes D e E, tendo subido uma posição no ranking Brand Footprint. Elaborado pela empresa de pesquisa Kantar, o levantamento também mostra que Colgate, Ypê e Coca-Cola são as três marcas preferidas pelos brasileiros nas classes sociais AB, C e DE. Esta informação foi publicada pela editoria Mídia e Marketing do portal Uol.

Sangue novo

Indicado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), o empresário Milton Andrade (PMN) será o novo superintendente regional da Codevasf. A indicação ocorreu após o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, ter revelado ao senador que gostaria de ver a estatal administrada por uma pessoa com perfil de gestor. Milton Andrade, que também é advogado, disputou sem sucesso o governo de Sergipe em 2018. Ele integra o grupo político “Liga da Renovação”, composto pelos partidos Cidadania, PMN, Rede e Patriota. Ah, bom!

Reforma nefasta

Opositor à funesta reforma da Previdência, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) explica que não é contra a proposta deste governo militar apenas por ser. “A nossa maior preocupação é com o futuro da classe trabalhadora”, revela. Segundo Fábio, o PDT tem apresentado emendas visando tornar a reforma previdenciária menos massacrante para os trabalhadores. Danôsse!

Bloquei de verbas

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou em Brasília uma audiência pública para discutir os conflitos causados pelos bloqueios de verbas estaduais feitos pelo governo federal. Convocada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a audiência tentou encontrar uma solução pacífica visando evitar o bloqueio de repasses de verbas quando os estados não honram empréstimos garantidos pela União. Crendeuspai!

Querosene mais barato

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou um Termo de Acordo reduzindo a base de cálculo do ICMS no consumo de querosene de aviação. No próximo mês, o tributo cairá de 18% para 14,5% em julho. A depender da quantidade de novos voos para Aracaju, o percentual pode passar para 12%, podendo chegar a 5%. O diretor de relações governamentais da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, participou da assinatura do Termo de Acordo. No evento, foi notada a ausência do secretário de Turismo, Manoelito Franco. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 23 de agosto de 1891.

Resumo dos jornais