Gilmar Mendes apoia “anti-Moro” para soltar Lula e presos na Lava Jato!

26/06/19 - 05:09:57

Um dos magistrados mais questionados do País, na atualidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes (pasmem), é o defensor “intransigente” da soltura imediata do ex-presidente Lula (PT), condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF) e preso desde o ano passado na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR). Odiado por muitos petistas por suas decisões, sobretudo durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), Gilmar Mendes se transformou em uma espécie de “tábua de salvação” para o PT.

Nessa terça-feira (25), na última reunião da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) antes do recesso do mês de Julho, por três votos a dois, os membros rejeitaram a proposta de Gilmar Mendes que, defendendo a suspeição do ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, queria a soltura imediata de Lula. É isso mesmo que você está lendo: o ex-presidente, condenado pelo então juiz federal e cuja sentença foi ratificada por um colegiado (TRF4), poderia ser beneficiado porque Gilmar Mendes vê “parcialidade” em Moro no processo do tríplex do Guarujá (SP)!

Não, leitor, este colunista não está “contando uma piada”, ou melhor, não há graça nisso! É um magistrado, por demais questionado no País, afundando ainda mais a credibilidade em torno da magistratura ao aderir ao grupo “anti-Moro” para beneficiar o ex-presidente Lula e, por tabela (olho nele) muitos outros condenados pela Operação Lava Jato, que colocou na cadeia muita gente “poderosa” no País, que acumulou fortunas desviando e malversando os recursos públicos, o dinheiro do povo brasileiro. E o pior: isso vem sendo “alimentado” não apenas pelo PT, mas por outros segmentos, inclusive da imprensa, que têm interesse em desgastar a presidência da República.

Talvez, se Sérgio Moro não estivesse como ministro do governo de Jair Bolsonaro, tantos setores não estivessem se “levantando” contra ele. Semana passada, em sua ida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, ficou ainda mais “fortalecido” junto ao povo brasileiro. Transmitiu credibilidade e, por mais que tenha cometido algum equívoco, muitos dos senadores que tentaram argui-lo naquele dia, acumulam processos judiciais inúmeros por uma série de “malfeitos”, ou seja, é gente que não tem moral alguma para questionar Moro de suas decisões.

O vazamento de supostas conversas entre o ex-juiz federal e o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, pelo site The Intercept deve ser apurado, inclusive a veracidade dos diálogos. Mas é inegável que o PT e setores da oposição se agarraram a isso para tentar desgastar ao máximo o governo de Bolsonaro, através de Sérgio Moro, além de tentar mobilizar a opinião pública a favor da soltura de Lula e de que sua condenação seja anulada. Antes odiado, Gilmar Mendes se transformou no “sopro de esperança” de uma série de condenados, de todos os partidos, inclusive do ex-presidente.

O processo só deverá ser apreciado novamente a partir de agosto; em meados de setembro o ex-presidente já terá cumprido um sexto da pena (mais de oito anos de prisão) e poderá mudar para o regime semiaberto. Agora o mais grave é que, se o STF soltasse Lula diante do pedido de Gilmar Mendes sobre a suposta “suspeição” de Sérgio Moro, muitos dos condenados (na Operação Lava Jato) poderiam requerer o mesmo benefício, teriam o mesmo direito! Como ficaria a credibilidade do Judiciário brasileiro? Como exigir respeito do povo às nossas instituições? O que diria a “grande imprensa”? Prepararam a “pizza”, mas três ministros do STF não a deixaram “sair do forno”. Menos mal…

Veja essa!

Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski entenderam que Lula tinha que ficar em liberdade, imediatamente; Carmén Lúcia, Édson Fachin e Celson de Mello votaram pela manutenção da prisão do ex-presidente.

E essa!

Não custa lembrar que, esse ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ratificou a condenação de Lula no caso do tríplex, mas reduziu a sua pena, ou seja, não enxergou nenhum excesso ou equívoco nas decisões que o levaram à prisão.

Moro na Câmara

Em uma nova “investida” contra o ministro Sérgio Moro, na próxima terça-feira (2), ele será ouvido e responderá aos questionamentos dos parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal. Se tiver novo “êxito” como no desempenho no Senado, Moro poderá sair do Congresso ainda mais “gigante”. Não custa esperar…

Bomba!

É isso que incomoda muito em Sergipe! Em meio a festa de “grampos telefônicos” que estão acontecendo no Estado, de todas as partes, chega a informação: uma alta autoridade estaria na mira da Polícia Federal. E um detalhe: a parte “interessada” já tem conhecimento da investigação. Vem é coisa por aí…

Exclusiva!

Há quem diga que as recentes descobertas de gás em Sergipe podem resultar na saída de Eugênio Dezen do cargo de diretor-presidente da Sergás. A informação é que um deputado federal, muito atuante, já estaria “babando” por uma futura indicação. Vamos aguardar…

Falando nisso

Veio a tona o rumor que, diante dos resultados apresentados até agora, em quase seis meses do novo governo, o “galeguinho” Belivaldo Chagas (PSD) pode proceder mudanças no seu secretariado já em meados de Julho. Para a classe política um nome já vive com os “dias contados”…

Violência em SE I

Tá virando “moda” a onda de execuções em Sergipe. Políticos, empresários, secretários e, agora, até dono de parque de diversões. Em Lagarto, na noite dessa terça-feira (25), um homem foi assassinado dentro do veículo, entre o povoado Colônia 13 e o município de Boquim. Mas os números da violência “seguem diminuindo”…

Violência em SE II

Que as guerras com fogos de artifício fazem parte das tradições juninas do Nordeste isso até se compreende. Agora os vídeos que estão circulando nas redes sociais, no município de São Cristóvão, onde “bandidos” transvestidos de “fogueteiros” atiram fogos contra policiais militares em atividade é puro vandalismo.

Violência em SE III

Este colunista não vai compactuar com atos dessa natureza e vê como oportunismo os políticos que se prestam a defender a guerra de fogos quando o objetivo real é “minimizar” as agressões aos militares. Há uma polêmica porque os PMs teriam reagido atirando contra os vândalos. Este colunista não é adepto da violência, mas os policiais foram atacados e tinham que reagir.

Assume o risco

Quando um bandido que comete um delito, mediante a ação da polícia, decide reagir atirando contra as forças de segurança, aquele marginal passa a assumir os riscos e as consequências por seus atos. O que dizer de um grupo de “fogueteiros” que, diante da presença da autoridade policial, decide atirar contra ela a maior quantidade de fogos possível? Isso também é ou não é “assumir os riscos”?

Incra

O governo federal promove oficialmente a mudança no comando do Incra em Sergipe: após um excelente trabalho realizado a frente do órgão nos últimos anos, sai o ex-prefeito Gilson dos Anjos e assume a direção o Assistente Técnico da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária do órgão, Antonio Oliveira Santos. A indicação é dos irmãos Fábio (MDB) e Sérgio Reis (Pode) que estão com muito prestígio na capital federal.

Feiras livres

Após a abertura dos envelopes no último dia 4, a Prefeitura de Aracaju, através da Emsurb, realiza nesta quinta-feira (27), às 9 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL), a 2ª Sessão Pública referente ao Processo Licitatório nº 01/2019, que trata da concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres administradas pela Prefeitura de Aracaju.

Jucese

Diante da expressiva procura por vagas, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), promoverá no dia 26 de julho uma nova turma da capacitação “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital”, que tem como público-alvo os profissionais da contabilidade. Os interessados devem acessar o site da Jucese e realizar a inscrição gratuitamente.

Forró no Buzu

O “São João com Mobilidade” realizará mais uma ação nesta quarta-feira (26). Um dos ônibus temáticos receberá o trio pé-de-serra sergipano, Ouro Negro, para proporcionar aos passageiros um momento de entretenimento durante o trajeto da linha Bugio/ Atalaia – 080. A animação será das 7h às 9h, com saída do Terminal Atalaia. O projeto visa valorizar a tradicional cultura junina de Sergipe. Na oportunidade, a Aracajucard estará divulgando o cartão Mais Aracaju Pré-pago, que facilita o acesso do passageiro e evita a circulação de dinheiro no ônibus.

Aracajucard

Os ônibus temáticos juninos já estão alegrando, durante este mês de junho, os mais de 222 mil passageiros que circulando diariamente no transporte de Aracaju e da região metropolitana. Foram entregues 10 ônibus caracterizados para operar em linhas que passam pela capital e as demais quatro cidades – São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. O São João com Mobilidade é um projeto da Aracajucard, em parceria com o Setransp, a SMTT, a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado e a Acese.

Amese I

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE) recebeu o laudo técnico emitido pela Defesa Civil municipal de Aracaju relativo à ponte que liga o Conjunto Lourival Baptista à Avenida Osvaldo Aranha e ao conjunto Agamenon Magalhães. A denúncia havia sido feita pela AMESE pelo fato da estrutura se encontrar em visível colapso.

Amese II

Em seu relatório a Defesa Civil informa que a ponte necessita de intervenção urgente por parte da Prefeitura Municipal de Aracaju. “Esperamos que o prefeito Edvaldo Nogueira atue de forma imediata na reforma desta ponte a fim de se evitar uma tragédia para aqueles que necessitam efetuar a passagem por aquela estrutura. A situação é crítica e não sou eu que estou afirmando, é a Defesa Civil através de seus engenheiros”, pontuou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.

Forró com protesto

A expectativa é que, além de muita folia, o Forró Siri (28 e 29 de junho) seja marcado por muitos protestos contra a administração do padre Inaldo (PCdoB). Um grupo de moradores pretende cobrar mais segurança, medicamentos, saneamento básico e infraestrutura. “Socorro pede Socorro” é o tema do movimento.

Cláudio Vasconcelos I

Sem partido desde que deixou o PTdoB e transferiu seu domicilio eleitoral para o município de Estancia, o jornalista e Radialista Claudio Vasconcelos foi convidado pelo Advogado Antônio Barbosa para se filiar ao PSB e também por um dirigente do PP em Estância, onde as portas progressistas estão abertas para o seu ingresso. O Jornalista agradeceu os convites e disse que “é uma honra saber que os progressistas e socialistas estão de portas abertas para esse humilde político da Zona Rural”

Cláudio Vasconcelos II

Claudio Vasconcelos manifestou publicamente o desejo de se candidatar a vereador de Estância nas eleições de 2020. Sobre filiação partidária, Claudio aguardará o momento certo e junto com os apoiadores vai procurar a melhor via para viabilização do projeto coletivo. “Tenho conversado com muitos amigos, principalmente com nosso coordenador Prof. Genes Rodrigues, buscando o melhor entendimento para nosso ingresso em um Partido que nos acolha e viabilize o projeto”.

Emmanuel Nascimento I

Muito reveladora a entrevista concedida pelo ex-vereador de Aracaju e ex-presidente da CMA, Emmanuel Nascimento, para o colega jornalista Joédson Telles, do portal Universo Político. “A delegada não encontrou nada, mas insinua. Minha vida está aberta. A polícia já circulou tudo e não encontrou nada. Eu vou continuar lutando e pedindo que eu seja absolvido. Talvez quando terminar de provar minha inocência eu não sei se ainda estarei vivo.”.

Emmanuel Nascimento II

“Qual é meu roubo? O dinheiro de outros políticos foi encontrado nas contas, o de Geddel no apartamento, e o meu? Eu roubei o quê? Mas fui condenado na opinião pública”, desabafou Emmanuel Nascimento, que ainda desabafou para Joédson Telles dizendo que “a família sofre na rua com o povo dizendo que o cara é ladrão. Eu sou professor e meus alunos diziam que eu era ladrão. Eu acho que só deveriam divulgar essas coisas quando houvesse condenação”.

Almeida Lima

O ex-senador Almeida Lima afirmou, durante entrevista aos jornalistas Paulo Sousa e Rosalvo Nogueira, que é pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Partido Verde (PV). Almeida confirmou a informação passada por Reinaldo Nunes, de que seria candidato do PV. “Eu estou no PV sim. Eu deixei o MDB por que o partido está com os dois governos: estadual e municipal. E isso não foi meu ideal político. Mas nada a ver com Jackson. A minha relação com Jackson continua boa, claro. E sou grato a ele por ter sido secretário dele e presidente da Adema”, explicou Almeida.

TCE I

O Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) firmou mais um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com a Prefeitura Municipal de Propriá. O objetivo é atingir melhorias na execução do Programa de Atenção Básica em Saúde no município. O conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza é o relator responsável e afirmou a importância dos TAGs para a celeridade nas melhorias efetuadas pelo município.

TCE II

“É sempre positiva essa ação do TCE e das prefeituras. Ao entrarmos em um acordo sobre as melhorias ganha em qualidade a administração pública e se evita um processo. Ao ajustar a gestão estamos ajudando a agilizar e regularizar a situação de maneira amigável e mais rápida; esse é um grande papel do TCE”, explicou. As inconformidades na área da saúde foram encontradas após auditoria operacional efetuada pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos). A partir dos resultados, alguns prazos foram estabelecidos para cumprimento dos ajustes.

Propriá

O prazo de 45 dias foi determinado para entrega de um plano de ação para cumprimento de itens como: ampliação da cobertura vacinal, capacitação de equipes de saúde e ações para detecção precoce do câncer; O município também terá 60 dias para adequações no funcionamento de Unidades Básicas de Saúde, no que diz respeito a horários de atendimento e presença de profissionais de saúde, dentre outros itens.

Iokanaan Santana

Para o prefeito da cidade, Iokanaan Santana, o Termo é uma oportunidade para melhorar o atendimento à população. “O trabalho feito nesse termo é um trabalho ético, que observa as necessidades dos municípios com a finalidade de uma gestão adequada aos interesses da população. Agradeço ao TCE pela forma justa que vem conduzindo questões como estas em todo o Estado”.

Maria do Carmo I

Tramita na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Projeto de Resolução do Senado, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) que institui o Prêmio Rui Barbosa, destinado a agraciar, a cada dois anos, pessoas que, no país, tenham oferecido relevante contribuição ao Poder Legislativo e às carreiras jurídica e diplomática. “O prêmio será oferecido a legisladores que, no âmbito do Poder Legislativo brasileiro, tenham apresentado proposições legislativas inovadoras com impacto social relevante”, explicou.

Maria do Carmo II

Ela justificou que a sua propositura visa homenagear o grande brasileiro que foi Rui Barbosa, “cuja trajetória se confunde com a história da nossa República”. Ela citou que Rui Barbosa é “detentor de uma das mais ricas biografias de nossa pátria, e nada mais justo que valorizar e, também, homenagear pessoas vinculadas ao Poder Legislativo e às carreiras jurídica e diplomática que tenham contribuído com o seu trabalho e conhecimento para o engrandecimento de nosso país”.

Categorias

De acordo com a senadora, a honraria será dividida em quatro categorias: nacional, estadual e distrital, municipal e in memoriam. A escolha dos legisladores terá como critério principal, a inovação da proposta legislativa apresentada e seu impacto na realidade que objetivou transformar. “Na modalidade honoris causa, o prêmio será concedido a diplomatas e juristas que tenham oferecido contribuição relevante em suas respectivas áreas”, salientou Maria do Carmo, acrescentando que a ideia é fazer a entrega do prêmio na semana do dia 5 de novembro de cada biênio.

Indicações

A indicação de candidata ou de candidato ao Prêmio Rui Barbosa, acompanhada de curriculum vitae e de justificativa, será realizada pela Casa Legislativa a que ele pertence ou pertenceu, no caso dos representantes do Poder Legislativo; pelo Ministério das Relações exteriores, no caso dos representantes da carreira diplomática, e por órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público ou Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de representantes da carreira jurídica.

Zezinho Sobral I

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) representou Sergipe na Reunião sobre a Cadeia de Comercialização do Pescado da Aquicultura, na Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp). O evento foi uma iniciativa conjunta da Comissão Nacional de Aquicultura da Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária (CNA) e da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Zezinho Sobral II

Dentre os assuntos abordados, estavam o fortalecimento da aquicultura, mecanismos para o aprimoramento da comercialização do pescado, crescimento sustentável, formas para agregar a cadeia produtiva e a discussão do Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura (PNDA). Na ocasião, o deputado Zezinho Sobral falou sobre o Terminal Pesqueiro de Aracaju e a presença de novas plataformas de tecnologia que podem contribuir para a comercialização, a carcinicultura, a pesca e o turismo.

Anderson de Tuca

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), fez um alerta sobre a epidemia de Dengue em Aracaju, na Tribuna da Câmara Municipal. O parlamentar ainda solicitou que o fumacê percorresse alguns bairros que apresentam o maior índice da doença. “É preciso chamar a atenção dos senhores para a questão da epidemia de dengue, é um fato que acontece todos os anos em nossa cidade. Até maio foram, aproximadamente, 600 casos prováveis de dengue em Aracaju”.

Prevenção

Anderson de Tuca comenta que é necessário um trabalho de prevenção para epidemias. “É preciso intensificar o trabalho de prevenção, divulgação, campanhas educativas para que cada um faça sua parte. Solicito, encarecidamente, que a prefeitura de Aracaju possa de alguma forma melhorar a questão do fumacê, principalmente, na região do Padre Pedro, Santa Maria, Augusto Franco e Orlando Datas, onde, realmente, o foco vem aumentando. Tenho certeza que com o fumacê é possível melhorar a situação, e a população cobra isso diariamente”.

