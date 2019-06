Governo aposta em ações integradas entre secretarias para desenvolvimento social

26/06/19 - 10:59:01

Em pauta, ações estratégicas e construídas a várias mãos para desenvolver políticas para a população sergipana

Nesta terça-feira (25), a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, reuniu-se com representantes da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência e do Trabalho (SEIT), Secretaria de Estado de Educação, Esporte e da Cultura (SEDUC) e Secretaria de Estado da Educação (SES), além do corpo técnico da vice-governadoria, para dar continuidade às tratativas do grupo de trabalho que fomenta uma Rede Intersetorial de Cuidados Integrais. Em pauta, ações estratégicas e construídas a várias mãos para desenvolver políticas para a população sergipana.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, a Rede Intersetorial de Cuidados Integrais chega para fornecer de forma integrada e mais qualificada o leque de atividades do governo de Sergipe aos municípios. “É um desejo do governador Belivaldo Chagas ofertar serviços com mais qualidade para os municípios e para a população. Então os primeiros passos para isso são fortalecer as políticas estaduais, organizar os recursos financeiros e políticas existentes e amplia-las para que possamos e ter uma linguagem única a ser oferecida aos municípios”, pontua.

Inicialmente concentrada no tripé Saúde, Educação e Assistência, a Rede Intersetorial de Cuidados Integrais tem o objetivo de abarcar as demais secretarias de caráter finalístico, compartilhando conhecimento e articulando políticas públicas. Para este fim, cada secretaria apresenta como se dá a sua área de atuação e os demais integrantes do grupo têm a possibilidade de contribuir com sugestões para o planejamento e execução dos trabalhos.

Tendo a Rede de Atenção Psicossocial, a Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS) e a Rede de Cuidados Materna e Infantil como temas abordados na reunião desta terça-feira, a Rede Intersetorial de Cuidados Integrais também estabeleceu como horizonte 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para a pasta da Saúde, o trabalho em rede é uma premissa básica, como explica o diretor de atenção integral à Saúde, João Lima. “Esta proposta da Rede Intersetorial de Cuidados Integrais é fundamental, porque na Saúde nós trabalhamos muito fortemente com redes prioritárias e dentro deste grupo de trabalho a proposta de se trabalhar em rede é ampliada. Muitas vezes ficamos focados nos nossos equipamentos e esta é uma ótima oportunidade de potencializar nossas ações”.

Foto Danilo França