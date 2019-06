Governo, Icoderus e Sebrae lançam Catálogo Digital para Agricultura Familiar

26/06/19 - 13:23:02

O Estado de Sergipe ganha, a partir desta quinta-feira, 27, uma ferramenta destinada à divulgação dos produtos e serviços desenvolvidos pelos empreendedores jovens. O Catálogo Digital será um instrumento que auxiliará em muitos aspectos o desenvolvimento da Agricultura Familiar.

Nesse sentido, o Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenadoria Especial da Juventude, e em parceria com o Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural e Sustentável (Icoderus) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), produziu e apresentará à sociedade sergipana, em especial à juventude rural, o Catálogo Digital.

A solenidade de lançamento está prevista para as 17h desta quinta-feira, 27, na cidade de Salgado/SE, por ocasião da Feira Agroecológica de Salgado, e contará com as presenças de autoridades e, especialmente, de jovens empreendedores.

Catálogo Digital

O Catálogo Digital é uma ferramenta que servirá como mecanismo de divulgação dos produtos desses empreendedores e cooperados, da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Sergipe e faz parte do projeto “Circuito de Cooperação Integrada da Economia Solidária”, projeto que leva benefícios importantes à juventude sergipana, voltada para o empreendimento.

Segundo o coordenador de Juventude da Seduc, Fredson Santana, haverá o lançamento do catálogo impresso em um outro momento, com os empresários sergipanos, em parceria com o Sebrae e NAT, classificado como “rodada de negócio”.

Fonte e foto SEDUC