Gualberto diz que festas juninas são exemplo de divulgação de Sergipe

26/06/19 - 05:13:07

As festas juninas realizadas pela Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe este ano, que acontecem até o próximo dia 30, foram elogiadas pelo deputado estadual Francisco Gualberto (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa. Em pronunciamento na tribuna nesta terça-feira (25), o deputado afirmou que estas festas representam um grande exemplo de divulgação de Sergipe para o Brasil. “Uma divulgação extraordinária e barata”, disse, referindo-se aos baixos custos, em relação a grandes festas de outros estados.

O deputado ressaltou que a cobertura feita por emissoras de televisão com sinal aberto, TV Sergipe, TV Atalaia e TV Aperipê, levaram as imagens de Sergipe para outras regiões do país. Tanto o Forró Caju, realizado pela PMA, quanto o Festival Nordestino de Cultura, feito pelo governo estadual, mereceram destaque em rede local e nacional, principalmente na noite do dia 23. “Na Rede Globo, enquanto outros estados exibiam artistas de renome, o nosso Forró Caju exibia com orgulho o cantor sergipano João da Passarada. Essa é uma grande divulgação da nossa cultura”, afirma Gualberto.

As festas juninas em Sergipe promovidas pelo poder público esse ano priorizaram os artistas locais. E isso está sendo bastante positivo, segundo Francisco Gualberto. Além desse fato, os festejos juninos estão movimentando bastante o turismo local. Hotéis, restaurantes e pontos turísticos estão repletos de visitantes, movimentando consideravelmente a economia da região nesse período. “Se isso não servir como exemplo, o que então serviria? Ou será que existe algum setor insatisfeito com esse sucesso das nossas festas juninas?”, questionou o deputado.

Para Gualberto, o potencial das festas juninas de Sergipe foi reconhecido nacionalmente e isso deve ter incomodado alguns políticos de oposição. “Somos um Estado reconhecidamente cultural. Querendo ou não, os azarões, Sergipe é o país do forró, e tem moça bonita que só”, disse Gualberto, parodiando o cantor sergipano Rogério, que ficou marcado pelo sucesso ‘Sergipe é o país do forró’. O pronunciamento recebeu o apoio de diversos outros deputados presentes à sessão, entre eles, Garibalde Mendonça, Maísa Mitidieri, Adailton Martins, Dilson de Agripino, Diná Almeida, Goretti Reis, Maria Mendonça e Luciano Pimentel.

Por Gilson Sousa

Foto Jadilson Simões