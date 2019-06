Hoje casada com o advogado Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle lembrou de seus relacionamentos anteriores numa conversa com Narcisa Tamborindeguy

Hoje casada com o advogado Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle lembrou de seus relacionamentos anteriores numa conversa com Narcisa Tamborindeguy no canal da socialite no Youtube, o “Ai que loucura”. E atriz definiu como “bem eclética” sua vida amorosa.

“Minha vida amorosa foi bem interessante, bem eclética. Fiquei oito anos com o (José) Wilker, cinco anos com o Murilo (Benício)… E todos tinham filho. Então apresendi a ser mãe bem cedo. Comecei com 19”, finaliza Guilhermina, referindo-se por último ao seu primeiro casamento com o cantor Fábio Jr., com quem ficou também cinco anos.

Narcisa fez questão de comentar: “Guilhermina nunca ficou sozinha, é uma mulher interessante. Sempre pegou quem ela quis. Já casou com os melhores. Ela é sempre desencalhante”.

