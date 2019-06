JUCESE E CRCSE ABREM NOVA TURMA DA CAPACITAÇÃO “REGISTRO EMPRESARIAL”

26/06/19 - 05:00:33

Evento ocorrerá no dia 26 de julho, a partir das 8h, no auditório do Conselho de Contabilidade

Diante da expressiva procura por vagas, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), promoverá no dia 26 de julho uma nova turma da capacitação “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital”, que tem como público-alvo os profissionais da contabilidade. Os interessados devem acessar o site da Jucese e realizar a inscrição gratuitamente.

Assim como a primeira turma da capacitação – marcada para o dia 24 de julho -, a segunda acontecerá no auditório do CRCSE (localizado na Avenida Mario Jorge Vieira, 3140, Coroa do Meio – Aracaju/SE), a partir das 8h.

“Ao abrirmos a primeira turma da capacitação no dia 11 de junho, as vagas se esgotaram em menos de 24 horas. Então, a fim de atendermos aqueles profissionais que não conseguiram se inscrever, procuramos o Conselho de Contabilidade e conseguimos uma data para uma nova turma”, explica o presidente da Jucese, Marco Freitas.

FOCO DA CAPACITAÇÃO

A capacitação tem como objetivo, exclusivo, esclarecer as principais dúvidas dos profissionais da contabilidade referentes ao registro empresarial (constituição, alteração e baixa de empresas) e o uso do Portal de Serviços Agiliza Sergipe (www.agiliza.se.gov.br), exibindo casos práticos; o evento visa ainda apresentar o calendário do Projeto “Junta 100% Digital” – prestação de serviços de registro empresarial totalmente pela internet, que será lançado em breve.

“É importante ressaltar que o foco da nossa capacitação são os profissionais da contabilidade, que são os principais responsáveis pelo registro das empresas na Jucese, e o uso do Portal Agiliza Sergipe. Não iremos tocar em outras temáticas, a exemplo de tributação”, destaca Marco Freitas.

Por Tatianne Melo