Prefeitura fará alteração de trânsito na rua Cláudio Batista

26/06/19 - 18:11:47

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vai implantar uma nova circulação de trânsito na rua Cláudio Batista, no bairro Santo Antônio para melhorar a mobilidade urbana na região. Além das alterações no fluxo de veículos, o plano envolve também a instalação de semáforos e a criação de uma nova linha do transporte público para a área.

As medidas atendem a uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira e são uma resposta a um pleito de quem utiliza a via diariamente e de quem reside na localidade. Além disso, as mudanças no trânsito integram um pacote de melhorias desencadeadas pela atual administração no bairro. No último mês de março, o prefeito assinou a ordem de serviço para o recapeamento total da rua Cláudio Batista, Santa Terezinha, Artur Fortes, Estrada do Engenho Novo e Nossa Senhora da Glória, que compõem um importante anel viário e o local aonde está situado o Hospital Universitário de Sergipe (HU), um dos mais importantes da capital.

De acordo com o superintendente da SMTT, Renato Telles, foi feito um minucioso estudo no local e que o objetivo da mudança viária na região é melhorar o trânsito, principalmente, no entorno do HU. Com a alteração, a rua Cláudio Batista será mão única. “Há um conflito histórico na rua Cláudio Batista, devido ao grande volume de veículos e pessoas na região por causa do Hospital, e a mudança no trânsito irá melhorar a mobilidade na área. A Prefeitura de Aracaju já está fazendo o recapeamento total da Cláudio Batista e transformaremos a rua em mão única. Estamos confiantes que as alterações irão trazer importantes melhorias para todos”, afirma.

Mudanças no trânsito

O trecho do início da rua Cláudio Batista (na altura da Colina de Santo Antônio) até o cruzamento com a avenida Artur Fortes passará a ser sentido único (Leste/Oeste). O acesso de veículos ao Hospital Universitário continuará sendo feito pela Cláudio Batista, mas a saída passará a ser na avenida Álvaro Maciel. O HU está executando esta obra no hospital.

A avenida Artur Fortes, que também está sendo recapeada pela PMA, passará a ser sentido único do cruzamento com a Cláudio Batista até o cruzamento com a avenida Sanatório. E para melhor organizar o trânsito, serão implantados semáforos nos seguintes cruzamentos: Artur Fortes com Juscelino Kubitschek e Juscelino Kubitschek com rua do Carmo.

As medidas, segundo o coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, é para reduzir os congestionamentos na região. “Monitoramos o trânsito da Cláudio Batista e adjacências por muito tempo, identificamos os gargalos, dialogamos com a diretoria do HU e chegamos a esse projeto que, com certeza, vai melhorar a mobilidade na região”, acredita.

O coordenador explica ainda que o novo projeto de trânsito para a via foi pensado de acordo com as limitações geográficas da área. “Não há condições de implantar, por exemplo, um binário, pois não existe outra rua ou avenida paralela para isso e nem é possível alargar a Cláudio Batista, já que haveria um custo imenso, não só com obra civil, como também de desapropriação”, esclarece Diego.

Ônibus e táxis lotação

Atualmente, circulam pela rua Cláudio Batista ônibus de duas linhas do transporte público coletivo (050-Campus/Hospital Universitário e 614-Sanatório/Centro) e veículos de uma linha de táxi lotação (Sanatório/Centro). Os itinerários de todos eles serão modificados e, para melhor atender a população na via, será criada uma nova linha de ônibus: a 608-Hospital Universitário/Mercado.

– Mudanças na linha 050-Campus/Hospital Universitário

Os ônibus que fazem a linha 050-Campus/Hospital Universitário, ao invés de acessar a rua Nossa Senhora da Glória, vão seguir pela avenida Maracaju, entrar na rua Japaratuba e depois: rua Muribeca, rua Monsenhor Carlos Costa, rua Edmilson Souza, rua São Francisco, rua Santa Maria, rua Cláudio Batista, rua Santa Terezinha, rua Nossa Senhora da Glória, avenida Sanatório, avenida Artur Fortes e avenida Juscelino Kubitschek.

– Mudanças na linha 614-Sanatório/Centro

No sentido Cidade Nova, o itinerário da linha não sofre alterações. Já no sentido Centro, o percurso dos ônibus muda a partir da rua Nossa Senhora da Glória, indo pela avenida Sanatório e depois: avenida Artur Fortes, avenida Juscelino Kubitschek, rua do Carmo e avenida João Ribeiro, seguindo, então, para o Terminal do Mercado.

– Criação da linha 608-Hospital Universitário/Mercado

A SMTT está criando uma nova linha de ônibus para melhor atender a população que acessa a região. O percurso da linha 608 será o seguinte: Terminal do Mercado, rua Japaratuba, rua Muribeca, rua Monsenhor Carlos Costa, rua Edmilson Souza, rua São Francisco, rua Santa Maria, rua Cláudio Batista, avenida Artur Fortes, avenida Juscelino Kubitschek, rua do Carmo e avenida João Ribeiro.

– Mudanças no percurso dos táxis lotação Sanatório/Centro

Os veículos de táxi lotação que fazem a linha Sanatório/Centro terão itinerário diferente. O percurso passará a ser o seguinte: rua Doutor Manoel Ferreira da Silva Neto, rua Miron de Oliveira Ribeiro, rua Coronel José Pacheco Lima, rua Maria Isabel, rua Cláudio Batista, rua Artur Fortes, avenida Juscelino Kubitschek, rua do Carmo e avenida João Ribeiro.

Divulgação prévia

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SMTT, fará uma divulgação prévia da data de implemento das mudanças. “Estamos alinhando algumas questões com o HU em relação à entrada e saída de veículos no hospital e a estimativa é que as alterações no trânsito sejam feitas em 30 dias”, conta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Fonte e foto SMTT