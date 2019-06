Movimento nas vendas dos Mercados Centrais cresce com o início da festa

O sorriso do comerciante Alceu Lins é resultado das boas vendas nos Mercados Centrais da capital sergipana. Ele trabalha na região há 17 anos e comemora quando chega o período do Forró Caju. “Desde o mês de abril que a gente vende produto junino para os turistas. Com o Forró Caju as vendas crescem ainda mais. Só para você ter ideia, sábado, dia 22, o mercado estava lotado. Para falar a verdade, a procura está melhor que o ano passado. Eu percebo um crescimento de 10% nas vendas”, contou.

Na loja onde Thaísa Cavalcante trabalha a procura é por sandália e chapéu de couros. Os turistas ficam encantados com os produtos. “Eles chegam aqui e dizem que querem o chapéu de Lampião e Dominguinhos. É bem bacana porque pedem o produto e saem satisfeitos. Sem contar que para nós isso é positivo, pois além de vendermos um produto com qualidade, o faturamento cresce. Até a semana que vem, a tendência é vender ainda mais”, ressaltou.

Quem também está satisfeito com a procura é Clecius Gonzaga Santos Júnior. Segundo ele, este período é aguardado com ansiedade pelos comerciantes. “A gente contou os dias para o São João chegar porque antes as vendas estavam fracas. Com a festa aqui no mercado, o movimento de turistas aumenta. Até quem mora aqui mesmo em Aracaju vem ao mercado para fazer as compras. É um período que a gente valoriza bastante”, afirmou.

Carlos Aragão é dos comerciantes mais antigos do mercado. Ele trabalha na região há mais de 20 anos e conta que a procura por queijos e doces aumenta com o início do Forró Caju. “O movimento está bom, mas a gente espera que fique ainda melhor. Com a festa, as vendas aqueceram bastante. Vai dar para tirar um dinheiro bacana nesse período. Estamos otimistas”, colocou.

Dona Creusa Vieira Ribeiro vende artesanato no mercado desde os dez anos de idade. Ela conta que para driblar a crise, tem encontrado alternativas para atrair o cliente. “A gente aceita cartão, divide para o maior número de vezes, dá desconto de 10%. Faz de tudo para o freguês levar a mercadoria. Graças a Deus a venda está melhorando. A gente espera que esse movimento continue depois do Forró Caju”, disse sorridente.

O Forró Caju 2019 é uma realização da Prefeitura de Aracaju, com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo, e faz parte do Planejamento Estratégico da atual gestão municipal.

