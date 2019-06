Obras do trecho da BR-101, entre Maruim e Laranjeiras, serão retomadas

26/06/19 - 11:21:38

As obras da rodovia BR-101 serão retomadas a partir de 9 de julho, de acordo com a gerente de obras do consórcio responsável por auxiliar na condução da duplicação, Iara Peixoto. A execução da obra compreenderá o trecho do Km 77, na ponte do Rio Sergipe, até o trevo de acesso ao município de Maruim. A ação atende uma antiga reivindicação do prefeito Jeferson Santana, que desde 2015, busca uma solução junto à Superintendência Estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para minimizar os transtornos no trânsito.

Segundo a gerente Iara Peixoto, durante a vistoria realizada no fim da tarde desta terça-feira (25), o Dnit priorizou neste primeiro momento, o trecho que envolve Maruim, onde diversos acidentes com vítimas fatais foram registrados. “Até o momento não sabemos o prazo de conclusão para informar a população, pois depende do plano de ataque, que será apresentado pela firma executora ao Departamento. Posteriormente estas informações serão divulgadas para a população em diversos meios de comunicação”, afirmou.

Ainda segundo a gerente Iara Peixoto, será realizada toda a sinalização e limpeza da pista de concreto para posterior liberação. O trecho antigo da BR-101, que está danificado, será revitalizado. “Não será necessária a utilização do sistema de pare e siga, pois as obras em um lado será realizado após a conclusão do outro lado. Também está previsto para julho, o início das obras no entorno do trevo de acesso ao bairro Pedra Branca, no município de Laranjeiras”, afirmou a gerente.

Até 2020, o Dnit espera liberar 25 km de pista duplicada para facilitar o fluxo de veículos na rodovia BR-101.

A vistoria também foi acompanhada pelo prefeito de Maruim, Jeferson Santana; pelo secretário municipal da Cidadania, Segurança, Gestão de Trânsito e Defesa Social, Marcos César Barbosa Santos; pela superintendente da Polícia Rodoviária em Sergipe, Patrícia Oliveira; pelo inspetor da PRF, Queiroz; e pelos especialistas em Trânsito, Adenilson do Espírito Santo e Rosenilde Oliveira.

Por Keizer Santos

Foto assessoria