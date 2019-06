Órfãos da Terra- Laila alerta Jamil sobre Basma (Dalila), mas ele não acredita na esposa. Fauze pede para não fazer mais nenhuma maldade contra a família de Laila e Paul fica furioso

Laila (Julia Dalavia) ficou bastante tensa ao saber da descoberta de Cibele (Guilhermina Libanio) e Benjamin (Filipe Bragança) sobre Paul (Carmo Dalla Vecchia). Os primos acreditam que o britânico tem alguma relação com Dalila (Alice Wegmann) e apostam na hipótese que ela possa ter vindo ao Brasil para prejudicar a síria. Com medo de que algo aconteça com sua família, Laila divide a notícia com o marido, mas Jamil (Renato Góes) não acredita na história. Confira o resumo.