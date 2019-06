Perdidos entre mensagens de hackers

26/06/19 - 00:01:35

Diógenes Brayner – [email protected]

Analisando com frieza o movimento bem arquitetado para anular a Operação Lava Jato, transformar o ex-juiz Sérgio Moro em vilão, possível de responder inquérito e até pegar cadeia, à primeira vista parece insano. Além disso, mexer com toda estrutura de procuradores que participou das operações e enxergar uma tática fora da lei para colocar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na prisão, dá para se sentir a impressão de que foi uma trama que deu certo. Muito certo.

O atual secretário da Justiça, Sérgio Moro, se recolheu. Os procuradores silenciaram. A Associação dos Juízes Federais (Ajufes) pedir o afastamento de Moro e até o ministro Gilmar Mendes, de tendência à direita doentia, sugerir o afastamento do ex-juiz e a liberdade de Lula, sinceramente excede. Tudo isso é sinal de que alguma coisa de estranho existe em toda essa estrutura para desmontar a antes mais aplaudida e festejada investigação que teria desmanchado um esquema amplo de corrupção no Brasil.

O momento, diga-se de passagem, é muito favorável aos corruptos. Não sobre a questão Lula, mas a tantas outras que foram realizadas e mantêm dezenas de condenados nas penitenciárias, além do grande prejuízo que provavelmente causou às grandes empresas que manobravam todos os recursos do Brasil e os distribuíam com os segmentos mais podres da política brasileira.

A trama está dando certo, mas financiada por quem? Não é de graça que o Intercept está trabalhando. Assim como os hackers contratados por ela e que atuaram nos segmentos mais secretos da justiça, pondo a nu diálogos secretos do ex-juiz Sérgio Moro, de procuradores e, com certeza, de altas patentes do judiciário brasileiro. Mas, de quem teria sido a ideia de toda essa ação que mexe com a estrutura dos poderes no País? Quem financiou? Quem sabia das prováveis existência dessas conversas? Vamos analisar de forma rápida e sem nenhuma experiência no setor.

Provavelmente tudo começou com a decisão do ex-deputado federal Jean Wills (Psol), ter renunciado ao mandato, alegando que estaria recebendo ameaças de morte e viajou para o exterior. Assumiu o seu suplente David Miranda (Psol), casado exatamente com o jornalista Glenn Grenwald, diretor do site The Intercept. Até aí tudo bem. Mas, poucos meses depois da renúncia de Wills e posse de David, o Glenn certamente deu início às suas reportagens, apenas para apurar os porões da Lava Jato e buscar diálogo entre Moro e os procuradores, que favorecessem a toda essa série de publicações, hakeadas de celulares de autoridades que atuaram na investigação que culminou com Lula na cadeia.

Deu-se tanta credibilidade às mensagens, que os próprios ministros do STF se perguntam: “será verdade?” Todos acreditaram de pronto. Até ex-colegas de Moro que o invejavam, ao tempo em que o achavam vaidoso, austero, autoritário e, até, com tendências políticas. Ninguém se levantou para por em dúvida o que fora retirado dos celulares e nem mensuraram as consequências de sua publicação, em caso de falsa. Hoje setores do judiciário e da mídia acreditam mais no Intercept do que na própria constituição. É a lei que se divulga em mensagens, sem que avaliassem como elas foram extraídas, em que condições e se são autênticas.

É preocupante essa fixação nas prováveis “verdades absolutas” das conversas publicadas, sem que haja certeza absoluta de suas origens. O País passa a ter medo de um Governo frágil e de um judiciário que age por impulsão política, mesmo que ajude a bandidos, mas que ampare alguns de sua proteção exclusiva.

Extra: Milton na Codevasf

Chega de Brasília a meia-noite a noticia de que o senador Alessandro Vieira (Cidadania)

Emplaca a indicação do novo superintendente da Codevasf em Sergipe, que deveria ser indicado pela sua colega Maria do Carmo Alves,

*** Milton Andrade (Novo) vai para a Codevasf, com nome já aprovado pelo ministro chefe da Casa Civil.

*** Ele foi candidato a governador na eleição de 2018.

Mais reunião em Brasília

Belivaldo Chagas (PSD) está em Brasília – chegou ontem à noite – e participa de mais uma reunião de governadores do Nordeste sobre reformas e recursos para a região.

*** Está na pauta à inclusão dos Estados na Reforma da Previdência.

Políticos e o São João

Os políticos circularam pouco por municípios durante o São João. Ainda muito distante do pleito e se tratando de eleições municipais, só foi aos festejos quem tinha interesse político no município.

*** Um detalhe: quem perdeu o pleito no ano passado foi que procurou maior número de lideranças para prestigiar os festejos.

Belivaldo em Simão

O governador Belivaldo Chagas, por exemplo, inaugurou na quinta-feira o forró da orla e no sábado foi para Simão Dias, de onde retornou ontem;

*** A vice-governadora também circulou pouco e na terça-feira acompanhou sua mãe a uma emergência de hospital, em razão de uma gripe.

Questão de tranquilidade

Silvio Santo (PT) disse, em entrevista a Jozailton Lima, que “se o PT der tranquilidade para a vice-governadora Eliane Aquino (PT) ela topa disputar com Edvaldo Nogueira”

*** Referia-se a disputa pela Prefeitura de Aracaju, que o PT também quer.

Silvio Santos explica

Já em conversa com a coluna, Silvio Santos explicou: “é que acho que se o PT tiver unidade poderá dar tranquilidade a qualquer um que seja o candidato para enfrentar Edvaldo”.

*** Acrescenta que citou o nome de Eliane, “mas o mesmo vale para Márcio Macedo ou qualquer outro”. E deixou claro: “Isso é o que eu acho, mas Eliane e Márcio falam por eles mesmos. Ok”?

*** E concluiu: “O que eu defendo mesmo é que o PT tenha candidatura própria”.

Dúvida de setores

O que há de verdade é dúvida de setores do PT quanto ao fim da aliança com Edvaldo Nogueira e lançamento de outro candidato, quando petistas integram a administração.

*** A cúpula, então, está com muito receio de um rompimento amplo futuro.

*** Durante o Forrocaju, a cúpula petista mostrou que vai bem demais com o prefeito.

Antônio no Incra

O ex-prefeito da Barra dos Coqueiros, Gilson dos Anjos, foi exonerado do Incra em Sergipe. Ele foi indicado pelo ex-deputado federal André Moura (PSC).

*** Antônio Oliveira Santos é o novo superintendente do Incra em Sergipe, indicado pelo deputado federal Fábio Reis (MDB), coordenador da bancada federal de Sergipe em Brasília.

Sukita depressivo

A coluna recebe a informação de que Manoel Messias Sukita está com depressão profunda no presídio de Nossa Senhora da Glória. Está magro, triste e abatido.

*** É o primeiro São Pedro do qual não participa e nem organiza.

Oposição se desentende

Oposição não se entende na Câmara Municipal de Aracaju. A líder da oposição, Emilia Corrêa (Patriota) e Elber Batalha (PSB) chegaram a discutir em razão de uma emenda da líder na LDO.

*** Depois da discussão, Elber votou contra a emenda de Emília.

*** Aliás, Emília disse que “a Câmara não era local para se lavar roupa suja”. Quê roupa?

Trocar de partido

Segundo comentários de bastidores, Elber Batalha pode trocar de partido porque sem coligação ele não se reelege pelo PSB, principalmente no caso de Lucas do Aribé disputar a reeleição.

*** De qualquer forma, Elber é nome do PSB para ser candidato a vice-prefeito em caso de composições.

Samuel sobre Estados

O deputado Capitão Samuel diz que a nova proposta do governo Bolsonaro, mantém inalterada a diferença de alíquota previdenciária. Militares das Forças Armadas e PMs a diferença será de 10,5%.

*** – Se aprovarem a reforma valendo para os Estados, em Sergipe vamos ter redução de desconto do Sergipe Previdência, alertou.

São Pedro em Capela

O São Pedro em Capela tem muitas atrações para comemorar os 80 anos da Festa do Mastro. Atrações como Aviões do Forró, Cezar Menotti e Fabiano, além de Bell Marques.

*** Quem vai abrir a festa é Chambinho do Acordeon, que foi o ator que interpretou Luis Gonzaga no filme em homenagem ao Rei do Banhão. Será na sexta, no sábado e no domingo.

Armas em propriedade

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) deve apresentar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) projeto de lei que assegura porte de armas em propriedades rurais.

*** Entre as novidades estão à posse de arma para quem mora em propriedade rural e a redução dos prazos para o registro.

Rogério se manifesta

Senador Rogério Carvalho (PT) manifestou apoio ao presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre, pela entrevista que concedeu ao Poder360.

*** Davi critica a condição privilegiada do ministro Sérgio Moro. “Esta situação do Moro não pode ficar impune”!

Remarcaram encontro

Durante recepção a colegas, no apartamento do presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), o prefeito Edvaldo Nogueira e o deputado Garibaldi Mendonça (MDB) teriam remarcado uma nova conversa.

*** O encontro aconteceu ontem à tarde e Edvaldo sugeriu que continuassem juntos, lembrando que Garibaldi foi importante durante sua eleição. Terão novas conversas.

Questão partidária

Edvaldo Nogueira disse ainda que soube da pretensão de Garibaldi deixar o MDB por não se sentir mais confortável no partido. Fez-lhe uma proposta: “eu também pretendo me filiar a outra legenda e gostaria que você viesse comigo”.

*** Nenhum dos dois falou qual seria o novo partido e Garibaldi demonstrou que ainda está pensando

*** Edvaldo então lhe confidenciou: “Só troco o PCdoB por outro único partido: o PDT”.

Dos grupos na Internet

///Crime de homofobia – O jornalista Glenn Grenwald, diretor do site The Intercept, reagiu às provocações do deputado federal José Medeiros (Podemos-MS), que se referiu ao deputado David Miranda, marido de Glenn, de forma pejorativa, como “parceiro sexual”. Medeiros acusou o jornalista do crime de receptação de material roubado, ao publicar diálogos vazados entre o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, e do procurador da Lava Jato, em Curitiba, Deltan Dallagnol.

*** “Gostaria de lembrar o deputado que o Supremo Tribunal Federal acabou de tornar crime a homofobia e não é primeira vez que o deputado se refere a minha vida sexual, o que eu acho um pouco estranho e que deve ser examinado. Meu marido é meu marido, independente de qualquer desejo, se você está pensando sobre sexo, sobre nossa vida sexual. Vamos discutir o assunto que viemos tratar aqui”, reagiu.

///Soltura do ex-presidente – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu julgar ontem dois hábeas corpus para analisar a soltura do ex-presidente Lula da Silva. Segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do processo que trata da questão, solicitou adiamento do caso, mas voltou atrás no início da sessão de ontem e entendeu que a liberdade de Lula deve ser analisada.

*** O pedido para que o caso seja julgado nesta tarde foi feito pelo advogado Cristiano Zanin, representante de Lula. Ao concordar em votar a questão, Gilmar Mendes adiantou que deverá propor a concessão de uma liminar para soltar o ex-presidente até que o STF decida o caso definitivamente. Neste momento, os ministros decidem se a manifestação de Gilmar será acolhida.

*** Lula está preso desde 7 de abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, depois de ter sua condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF4), que impôs pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP). Em abril, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para oito anos e dez meses de prisão.

///Glenn perseguido – O jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do portal The Intercept, afirmou que está sendo perseguido por integrantes do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, desde que divulgou conversas entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato.

*** Greenwald disse estar sendo vítima de mentiras disseminadas pelo partido. “Estou desapontado que o partido do governo ficou nas últimas duas semanas fazendo acusações totalmente falsas sobre mim. Parece que eles não estão aqui, estou vendo muito pouco deles”, disse em audiência na Câmara dos Deputados.

Um bom bate papo

Poucos municípios – O São João ainda com muito movimento de festas, mas se percebe que não está sendo lembrado na maioria dos municípios.

Em defesa do Estado – Belivaldo Chagas estará reunido hoje com governadores do Nordeste, para discutir novas propostas em defesa de Sergipe.

Entra em recesso – Na próxima semana a Assembleia Legislativa entra de recesso. Antes deve aprovar definitivamente a LDO.

Pau de Sebo – O São Pedro em Capela – na sexta, sábado e domingo – terá u tema voltado para a cultura regional, com mudanças em relação ao Pau de Sebo.

Viagem ao Rio – O ex-deputado federal André Moura aproveitou apenas a sexta, sábado e domingo do São João. Na segunda-feira já estava em seu gabinete no Rio.

Vai a Estância – Na próxima sexta-feira a senadora Maria do Carmo (DEM) participa do São Pedro em Estância, a convite do prefeito Gilson Andrade.

Porte de armas – Senado Federal poderá votar hoje as mudanças sobre a posse de arma em área rural assim como o porte de armas a quem deseje obtê-las.

Manteve tradição – O forro na Orla manteve sua tradição de funcionar por toda a semana e atrair turistas que buscam Aracaju como opção neste período.

Parada no período – Conversas políticas pararam neste período e continuará assim por todo o recesso. Quem está sem mandato é que mantém diálogo sempre aberto.