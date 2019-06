PISCINA CAI DE CARRETA E POR POUCO NÃO PROVOCA UM GRANDE ACIDENTE

26/06/19 - 07:10:29

Uma piscina de fibra e que era transportada em cima de um reboque de um veículo caiu e por pouco não causou uma tragédia na avenida Beira Mar, nas proximidades do Parque dos Cajueiros.

As informações passadas pelo motorista são de que ventava muito no momento, o que fez com que a piscina de 30 mil litros caísse no meio da pista quando estava sendo levada para ser instalada em uma residência na Barra dos Coqueiros.

Segundo o radialista J. Pereira, no momento do incidente passava pelo local um motociclista que por pouco não foi atingido pela piscina. Embora o susto, ninguém se feriu.

Uma equipe da SMTT foi acionada e agiu rápido e retirou a piscina da pista, liberando o trânsito que flui normalmente.

Informações e foto: J Pereira