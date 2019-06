POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FLAGRA CONDUTOR COM CNH SUSPENSA NA BR 235

26/06/19 - 09:48:02

Policiais Rodoviários Federais flagraram na tarde de terça-feira, 25, um motociclista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, trafegando pela BR 235. A ação aconteceu no km 22 da rodovia federal, no município de Laranjeiras.

Os agentes federais realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o condutor de um veículo do tipo I/HYUNDAI ELANTRA GLS, com placa de Sergipe, e após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, constataram que a CNH do motociclista, de 48 anos, estava suspensa desde abril deste ano.

O veículo foi entregue à passageira que era habilitada e o motorista infrator assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela infração cometida.

Fonte: PRF/SE