Prefeitura de Aracaju finaliza Semana do Meio Ambiente nesta quinta-feira, dia 27

26/06/19 - 17:09:32

Desenvolvida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no âmbito do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, a Semana do Meio Ambiente 2019, iniciada no dia 3, será finalizada nesta quinta-feira, dia 27, com diversas apresentações no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira). O encerramento da programação, inicialmente programado para ocorrer no dia 7, precisou ser adiado devido às fortes chuvas.

O Coral da Deso, composto por trabalhadores da Companhia de Saneamento de Sergipe, será a primeira atração do dia, e se apresentará às 8h. Voltada não apenas ao público infantil, mas para todas as faixas etárias, às 8h30 terá Contação de Histórias sobre conhecimento acerca dos eementos do meio ambiente e a importância de cada um deles. Além das atrações musicais e literárias, diversas oficinas serão realizadas, as quais ensinarão ao público desde a criação de puffs com pneus, até o uso de produtos limpeza ecológicos.

Além da Deso, a série de eventos no Parque da Sementeira contará com a participação de outras companhias que prestam serviços ao povo aracajuano. Como é o caso do Grupo Energisa, que apresentará o “Teatro Ambiental da Energisa”, às 9h, e irá expor a “Marquete da Energisa”, durante todo o período da atração, que se inicia às 8h e termina às 12h.

Confira a programação completa:

08:00- Coral da Deso

08:30 – Contação de histórias

09:00 -Teatro ambiental da Energisa

08:00 às 11:00 Trio de Serra

09:00 às 11:00 Ujacará

Oficinas das 8h às 10h

Produtos de limpeza ecológicos caseiros

Oficina de puff feito com pneus

Oficina de composteira caseira

Oficina de produção de mudas

Oficina de papel

Exposições das 8h às 12h