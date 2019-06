Prefeitura e Estado preparam comemoração de emancipação política de Sergipe

26/06/19 - 13:38:12

Próximo dia 08 de julho, Sergipe completa 199 anos de emancipação política. Para comemorar a data, que celebra a independência do território de Sergipe da Bahia, o governo do Estado e a Prefeitura de São Cristóvão preparam solenidade festiva na Praça São Francisco, às 16 horas, com apresentação de grupos folclóricos, de artistas sergipanos e da orquestra sinfônica de Sergipe.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (26), o prefeito Marcos Santana e a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Conceição Vieira, acertaram parceria para realização do evento, que contará com a presença do governador Belivaldo Chagas.

“O 8 de julho precisa ser exaltado como símbolo de nossa identidade, a data que marca nossa independência política e social da Bahia. Fomos a primeira capital de Sergipe e entendemos que sergipanidade é um conceito socialmente construído, passando pela valorização de nossa história e de nossas raízes. Por isso, não poderíamos deixar de nos somar ao evento”, declarou Marcos Santana.

“É uma data muito importante. São Cristóvão foi nossa primeira capital e tivemos o entendimento que dia 8 precisamos fazer um ato solene para resgatar a sergipanidade, fortalecer nossa identidade cultural. Próximo ano, serão 200 anos de independência de Sergipe e iremos começar, a partir deste ano, a contagem regressiva para os 200 anos. Precisamos contar todos os dias para reforçar nossa identidade e nossa independência”, afirmou Conceição, destacando que a solenidade será transmitida ao vivo pela TV Aperipê.

Participaram da reunião o vereador Paulo Júnior, o diretor do Museu Histórico, Sérgio Lacerda e o presidente da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água, Gaspeu Fontes.

Da assessoria – foto- Heitor Júnior