Professor de escola municipal de Aracaju cria livro didático com temática junina

26/06/19 - 17:00:34

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Olavo Bilac, no bairro Cidade Nova, a temática do São João não está apenas nas bandeirolas decorativas ou nos arraiais, está também nos estudos. Criado pelo coordenador pedagógico da unidade, Waltiglei Santos de Oliveira – ou professor Minho, como é chamado carinhosamente pelos alunos – o livro didático ‘Cadeado’ utiliza a temática junina para englobar as principais disciplinas do Ensino Fundamental, obedecendo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O livro é multidisciplinar e apresenta conteúdos de Português, Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso, Estudos Sociais e Regionais, Artes e Ciências. “A ideia de criar este caderno didático acontece por conta da minha natureza projetista. Sou um inquieto pensador de projetos. As minhas variadas habilidades e profissões, como músico e radialista, aliadas a de professor polivalente, somadas a minha necessidade do mais e melhor ‘fazer pedagógico’ tonificam as minhas realizações no campo educacional”, explica o professor Minho.

As interpretações de texto e a gramática, conteúdos do estudo da Língua Portuguesa, ganharam cordéis e contos juninos. Para estudar História e Geografia, o livro aborda as civilizações antigas que celebravam suas datas comemorativas nesta época do ano, antes da era cristã. O Ensino Religioso fala dos princípios das celebrações aos santos juninos e a parte dedicada à Ciências trata das fogueiras, fogos de artifícios, os cuidados com queimaduras e comidas típicas do período.

Parte da cultura nordestina está retratada nas disciplinas de Arte e Estudos Sociais e Regionais, que fala sobre a música, instrumentos musicais e artistas que fazem o São João do Nordeste ser reconhecido em todo o país. Problemas envolvendo a Matemática também compõem o livro didático. Com 48 páginas, o Cadeado é voltado para estudantes do 4° e 5° ano. O projeto gráfico, que também é de autoria do professor, levou 10 dias para ficar pronto.

“Os conteúdos dele foram extraídos e adaptados para o tema ‘festejos juninos’ a partir de materiais didáticos produzidos por mim, enquanto professor ativo, até o ano passado. A próxima edição do Cadeado será lançada em novembro e terá como tema a sergipanidade”, acrescenta Minho, que hoje atua como coordenador pedagógico.

Segundo a diretora da Emef, Maria do Socorro Soares dos Santos, a ideia foi prontamente abraçada por toda a comunidade escolar. “Os professores acolheram muito bem a ideia e gostaram bastante. Os alunos estão bastante empenhados em responder todas as atividades e estão tendo o cuidado de zelar pelo livro, de proteger da chuva, estão bastante envolvidos. Também temos recebido elogios dos pais que entenderam a importância de trazermos essa temática para o mês de junho e enxergam o Cadeado como um instrumento a mais de aprendizagem”, afirma a diretora.

Foto assessoria