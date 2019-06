Rodovia que passa pelo município de Campo do Brito recebe Operação Tapa-Buraco

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), começou a operação tapa buraco hoje (26), na rodovia SE-170, que vai de Itabaiana à Lagarto, sendo que as equipes estão concentradas no trecho que passa pelo município de Campo do Brito.

Segundo o diretor-presidente do DER, Ancelmo Souza, a operação está em andamento há dois meses e já percorreu aproximadamente mil quilômetros de rodovias estaduais. “Estamos realizando os reparos necessários em todas as rodovias que precisam. É um serviço constante que fazemos desde meados do mês de abril, sendo que já passamos por 20 rodovias. São inúmeros pedidos e estamos aos poucos atendendo a todos. As fortes chuvas que se estendem desde o mês passado dificultaram a execução dos trabalhos, mas, mesmo assim, todos os dias dispomos de equipes em algum local do estado realizando esse serviço”, explica.

O governo tem feito o possível para minimizar a situação. Esse é um problema recorrente em quase todas as rodovias estaduais. Porém, é importante salientar que boa parte da malha viária foi construída há mais de três décadas e o processo de manutenção e recuperação não acompanharam o desenvolvimento, como o crescente número de veículos, sobretudo os de carga pesada, que aliado aos fatores climáticos contribuiu bastante para o desgaste das estradas.

Além da Rodovia SE-170, nos trechos Itabaiana/Lagarto e Lagarto/Riachão do Dantas, a Operação Tapa Buraco está atuando desde a terça-feira, 25, no município de Simão Dias, no trecho entre a SE-175-BR 235 e o município de Nossa Senhora da Glória, na SE-339 (Capela/Nossa Senhora das Dores), SE-220 (Aquidabã/Graccho Cardoso) e na SE-361 (Simão Dias/Poço Verde).