Sebrae/SE lança edital para cadastramento de empresas prestadoras de serviços

26/06/19 - 10:23:34

As empresas atuarão em projetos do Sebraetec em Sergipe.

Estão abertas as inscrições para o cadastramento de empresas para a prestação de serviços tecnológicos do programa Sebraetec, do Sebrae em Sergipe. Os documentos necessários, o regulamento e outras informações para inscrição no edital estão disponíveis no www.se.sebrae.com.br.

Após habilitadas no cadastramento, as empresas prestarão serviços nas áreas de design, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, produção e qualidade para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, artesãos e produtores rurais enquadrados no Sebraetec, em Sergipe.

“O cadastro da empresa interessada em prestar serviço será analisado por uma comissão e, caso aprovado, será formalizado no Sistema de Gestão do Sebraetec. É uma excelente oportunidade para empresários sergipanos atuarem junto ao Sebrae no desenvolvimento dos pequenos negócios em nosso estado”, afirma Jayna Soares, gerente da Unidade de Soluções Empresariais do Sebrae/SE.

Inovação e tecnologia

O Sebraetec é um produto desenvolvido pelo Sebrae que oferece aos pequenos negócios o acesso a serviços tecnológicos para a melhoria de processos, produtos e serviços, além da introdução de inovação nas empresas e mercados. Os serviços são subsidiados pelo Sebrae em até 70% do investimento, sendo que apenas os 30% restantes ficam por conta do empreendedor.

Para a execução das atividades do Sebraetec, o Sebrae conta com as Prestadoras de Serviços Tecnológicos (PST), cadastradas através de edital, que atuarão em serviços a exemplo de automação de processos produtivos, melhoria genética de rebanho, gestão da inovação, design, metrologia, e-commerce, propriedade intelectual, gestão da sustentabilidade, dentre outros.

Para mais informações sobre o Sebraetec, acesse www.se.sebrae.com.br. Em caso de dúvidas no processo de inscrição, envie e-mail para [email protected] Para atendimento presencial, agende através do (79) 2106-7725.

Por Victor Hugo Oliveira

Foto assessoria