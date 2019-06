SUPREMO DEFINE LISTRA TRÍPLICE PARA MINISTRO DO TSE

Advogada Daniela Teixeira foi a mais votada

Na votação feita pelos ministros, a advogada Daniela Teixeira foi a mais votada, recebendo 10 votos. Em segundo lugar ficou o advogado Marçal Justen Filho, com 9 votos. O advogado Carlos Mário Veloso Filho recebeu 8 votos e completa a lista.

De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os advogados que compõem o tribunal.

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do STJ, e dois advogados com notório saber jurídico.