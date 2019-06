Susana Vieira muda o visual para viver vilã rica em “Éramos Seis”. A atriz escolheu um cabelo clássico para atuar na quinta versão do remake

26/06/19 - 23:15:09

Susana Vieira está de visual novo. A atriz tirou as mechas mais claras e passou para uma cor mais clássica para viver uma vilã no remake de Éramos Seis, próxima novela das 18h que estreia no segundo semestre. A responsável pela mudança foi a hair stylist Vivi Siqueira.

“A personagem passará pelas décadas de 30 e 40 e naquela época o cabelo era mais monocromático. Como ela fará uma mulher rica, seu cabelo imprime saúde, brilho, trato, por isso reproduzi a cor favorecendo sua pele com um iluminado”, conta Vivi.

O processo todo de mudança envolveu uma limpeza de cor para nivelar a coloração anterior, pré pigmentação e a cor final. “Usei os produtos certos para que esse tom remetesse brilho e não apagasse o semblante da Susana”.