TCE CONVIDA GESTORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA WORKSHOP

26/06/19 - 12:49:32

Com a perspectiva de contribuir para que o ensino público em Sergipe obtenha melhores resultados, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) realizará na próxima terça-feira, dia 2 de julho, o evento “Workshop da Educação – transformação social, planejamento e desafios”.

A ação tem como principal público alvo os gestores e profissionais da área da Educação, tanto do Estado como dos municípios sergipanos, mas é extensivo ainda aos prefeitos e secretários das áreas de controle interno e finanças dos órgãos jurisdicionados. Os interessados devem se inscrever pelo site da Escola de Contas: www.tce.se.gov.br/ecojan.

No turno da manhã, a partir das 8h, o público presente assistirá a duas palestras. A primeira, “Cenário Atual e Desafios da Gestão da Educação Básica Pública Municipal”, com o consultor em gestão da educação básica, Paulo Parente Lira, que possui vasta experiência na área e foi um dos responsáveis pela evolução dos índices de Educação no Estado do Ceará.

Conforme resultado do Ideb de 2017, entre os 10 municípios brasileiros com as melhores notas nas séries iniciais no ensino fundamental, seis são cearenses.

A segunda explanação será ministrada pelo conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, Cezar Miola, que atualmente preside o Comitê Técnico de Educação (CET) do Instituto Rui Barbosa (IRB). Ele falará sobre “A Concretização do Direito Fundamental à Educação: dever de todos”.

Os trabalhos seguirão no turno da tarde, às 14h, com debate e imersão conduzidos por Pedro Parente Lira, sobre “Reordenamento da Rede: sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas municipais da educação básica de Sergipe”.

Fonte e foto assessoria