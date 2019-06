Verão 90- João fica em saia justa diante de Moana. Manu flagra a jornalista saindo do apartamento do namorado. E ainda: Quinzinho dá perdido em Vanessa para poder se encontrar com Dandara

26/06/19 - 23:24:18

As investidas de Moana (Giovana Cordeiro) vão deixar João (Rafael Vitti) em uma situação muuuuito constrangedora no próximo capítulo de Verão 90. E o casal Quinzinho(Caio Paduan) e Vanessa (Camila Queiroz) está indo muito bem, obrigada. Quer dizer, nem tão bem assim, já que o dono da PopTV não consegue esquecer Dandara (Dandara Mariana).

Agora que Moana pediu a ajuda de João para escrever uma tese, os encontros entre os dois estão cada vez mais constantes. A moça vai até o apê do ex-Patotinha para continuar avançando em sua pesquisa.

Depois de um tempo, a jornalista pede para eles darem uma pausa para comer. Os dois fazem sanduíches e se divertem lembrando histórias. Até que Moana se aproxima do ex-namorado, jogando charme e quase beijando-o.

João trata logo de cortar o clima entre eles e pede que Moana não se aproxime mais dele dessa maneira:

“Moana, não faz isso. A gente é amigo, eu tô te ajudando com a sua tese. Se você entrar nessa, a gente não vai poder mais se ver…”