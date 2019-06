Silvany diz que vai se filiar ao PSC em gratidão a André Moura e que é candidata à reeleição

27/06/19 - 16:55:35

A prefeita do município de Capela, Silvany Mamlak, atualmente sem partido, afirmou na tarde desta quinta-feira (27) que irá se filiar ao PSC e que esse fato seria em gratidão do ex-deputado federal André Moura (PSC) que teria ajudado a sua administração enquanto deputado federal.

A informação foi passada pela prefeita em entrevista ao radialista George Magalhães, no Jornal da Fan 2ª edição, onde a prefeita aproveitou para anunciar a tradicional festa de São Pedro do município.

Sobre o evento, a prefeita disse que a 80ª Festa do Mastro de Capela terá este ano como novidade catadores de recicláveis com ecopontos e carrinhos doados pela prefeitura de Capela. “São carrinhos zero quilômetro”.

Ao comentar sobre a filiação ao PSC, Silvany fez questão de deixar claro que o ato de filiação será realizado após os festejos e que “será por questão de gratidão e respeito a André Moura”, pois segundo a prefeita, “a minha gestão só foi ter ajuda do Governo Federal depois da minha aliança com André”, explicou Silvany.

Ainda durante a entrevista, a prefeita voltou a confirmar que irá disputar a reeleição em 2020, já como filiada do PSC e aliada de André.