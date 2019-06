26ª edição do Forró Siri terá Joelma, Pablo e Mano Walter

27/06/19 - 10:05:47

Os primeiros meses de 2019 já entram para a história como mais um ano de grandes realizações para a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. E para concretizá-lo e celebrar o São Pedro, a gestão prepara uma grande festa nos dias 28 e 29 de Junho com a 26ª edição do Forró Siri. Com atrações de renome nacional e local, todos os olhos estão voltados para os principais artistas, como Joelma, Pablo e Mano Walter.

A preparação para o melhor São Pedro de Sergipe foi iniciada ainda no dia 2 de junho, quando a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), realizou a abertura do Forró Siri para atender os moradores da sede do município e regiões próximas. No final de semana seguinte foi a vez de atender os moradores do conjunto Jardim, que deram um show de alegria e diversão. E no sábado, 15, o São João antecipado chegou ao conjunto Parque dos Faróis.

Para os dias 28 e 29 são esperadas milhares de pessoas na Arena Siri que irão dançar ao som de Joelma, Balada Prime, Juninho Moraes, Anjo Azul, Pablo, Mano Walter, França, Cézar Silva e Douglas Gavião. E com o objetivo de levar alegria para todo o público, a Prefeitura de Socorro, mais uma vez, montará um camarote para receber as pessoas com deficiência, uma iniciativa que foi bem recebida pelo público-alvo.

Outra grande iniciativa da gestão, que permanece na 26ª edição, será o palco da diversidade que, a partir das 18hrs, já iniciará a festa com diversas atrações. “É uma festa importantíssima para cultura sergipana e, principalmente, para Socorro, que se mobiliza durante todo o ano para proporcionar uma festa em que toda a família possa comparecer e se divertir. Estamos trabalhando muito para oferecer o melhor, dentro das condições, e o prefeito Padre Inaldo, mais uma vez, se sensibilizou com a festa. Quem sabe não teremos surpresas”, disse o secretário de Cultura, Natan Reis.

Para garantir a sensação de segurança dos forrozeiros, a Guarda Municipal de Socorro (GMS) montou uma escala especial. Em colaboração, também estará em atuação a Polícia Militar de Sergipe (PM/SE). Os forrozeiros também estarão amparados pelas Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, além da Defesa Civil e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).